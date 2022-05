Una ITV emocional per avaluar la salut mental dels alumnes

«Tens la sensació d'estar deprimit? Quant d’interès mostren les persones del teu entorn per allò que et passa o per allò que fas? Tens problemes per a adormir-te? I per concentrar-te? Pots seguir les normes de comportament i convivència durant les classes? Creus que t’escolten a l’escola? La relació amb la teva família ha empitjorat? En algun moment has pensat que vols morir o adormir-te i no tornar-te a despertar?».

Aquestes són algunes de les més de 30 preguntes que el Departament d’Educació ha enviat als centres educatius en forma d’enquesta. L’objectiu: conèixer (i avaluar) el benestar emocional dels alumnes, des de 5è de Primària a Formació Professional. Ara, els centres educatius gironins ultimen els preparatius logístics per a sotmetre als estudiants (això sí, sota la carta blanca de l'anonimat) al qüestionari digital, que requerirà, però, l’autorització prèvia dels pares per a poder-hi participar. Aquesta fórmula, que arriba motivada per a detectar les seqüeles del confinament, aprofita per a fer un zoom in en la salut mental dels estudiants, convertint-se, doncs, en una ITV emocional. Així, aborda des del seu estat anímic abans, durant i després del confinament fins al grau de dependència dels dispositius digitals, passant per qüestions com la xarxa de suport familiar o escolar, la violència (tant si n’han estat víctimes com testimonis, així com també busca indagar en si han tingut intencions suïcides) o l’addicció al tabac, l’alcohol o les drogues. Els estudiants, però, també tindran l’opció d’apel·lar al «no vull dir-ho» en el cas que prefereixin mantenir la resposta en secret.

Una eina pionera

Els equips directius aplaudeixen la posada en marxa de la iniciativa, que asseguren que és inèdita. «És la primera vegada que s’interessen per la salut emocional dels nens», va remarcar la directora de l’escola Àgora de Girona, Elisabeth Riera, que va defensar que «no són només un número». El qüestionari, a més, ha de ser un punt d’inflexió. «N’hem d’extreure una reflexió, les respostes ens permetran conèixer l'opinió dels alumnes i detectar situacions greus», va apuntar la directora de l’escola Pla de Girona, Lluïsa Garriga. No obstant, els equips directius denuncien la sobrecàrrega de responsabilitats i la manca de recursos. «Hi ha desbordament als centres, cada vegada se’ns demanen més coses i falten recursos», va lamentar el director de l’institut Montilivi de Girona, Rubén Pino. En aquest sentit, va posar l’accent en la manca de professionals especialitzats per a atendre les necessitats de l’alumnat i «no caure en l’intrusisme».

Els centres educatius tindran fins al 27 de maig per a completar l’enquesta, que es preveu que l’alumnat (de forma voluntària) pugui respondre en els espais de tutoria. Tot i que està disponible des d’aquest dilluns, el gruix de les escoles i instituts gironins asseguren que hi posaran fil a l’agulla a partir de la setmana vinent.