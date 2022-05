El 74,2% dels habitants del Pirineu incloent el Berguedà, Solsonès i Ripollès creuen que els Jocs d'hivern serien interessants per al Pirineu. És una dada nova de l'enquesta del Govern que es va realitzar entre el 9 i 20 de desembre a 1.500 persones. L'enquesta es va fer pública fa unes setmanes, però no la xifra de la població favorable als Jocs incloent les tres comarques que també votaran en la doble consulta del 24 de juliol però no decidiran. Quan l'enquesta pregunta només a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, el percentatge d'habitants favorables és del 74,6%, només quatre dècimes per sobre.

En la seva compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha destacat que els resultats de la consulta són «pràcticament idèntics» quan s'inclou el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. Un fet que demostra, segons ha dit, que es van equivocar els que van acusar el Govern de «manipulació». Per a la consellera, els partits que van posar en dubte la fiabilitat de l'enquesta amb «acusacions infundades» ho van fer per «treure rèdit polític». «Es van equivocar en assenyalar-nos de manipulació», ha afegit per després explicar que es poden consultar totes les dades de l'enquesta.

El Govern ha anunciat una doble consulta per al 24 de juliol sobre la candidatura. Es preguntarà als habitants de l'Alt Pirineu i Aran sobre si s'ha de presentar la candidatura. En canvi, als ciutadans del Berguedà, Solsonès i Ripollès es preguntarà si es volen «involucrar» en el projecte olímpic.

«Oportunitat històrica» per als Pirineus

Vilagrà ha reivindicat que el projecte dels Jocs d'hivern suposaria una «oportunitat històrica» per als Pirineus i ha assenyalat que «mai fins ara s'havia parlat tant de les seves necessitats i els seus reptes». «Hem posat al centre un territori que s'ha sentit allunyat de la presa de decisions», ha defensat. I ha fet valdre que el «punt fort» de la candidatura és que «les persones del Pirineu acabaran decidint» en referència a la consulta del 24 de juliol. «No hi ha res més honest i democràtic que fer això», ha afegit.

La consellera ha demanat als partits que «no utilitzin l'argument de l'especulació» perquè, segons ha dit, és fals. I, en aquest sentit, ha explicat que «tot el que es faci serà perquè tingui retorn al territori» i que no hi haurà noves instal·lacions. La diputada de la CUP Dolors Sabater ha lamentat que s'hagi publicat l'enquesta «de manera esbiaixada i tramposa» i ha afegit que és un exemple de la gestió del Govern en aquest tema: «Propaganda per vendre titulars i opacitat perquè no explica el projecte», ha lamentat. Sabater ha afegit que els Jocs d'hivern són un «atemptat» al Pirineu.

La diputada del PSC Marta Moreta ha expressat el «suport incondicional» del seu partit als Jocs, però s'ha mostrat contrària a la consulta, ja que, segons ha dit, «un repte d'aquestes dimensions es lidera des del Govern». Així mateix, ha demanat a l'executiu català que no converteixi l'escenari en «lluites territorials» fent referència al desacord amb l'Aragó. El diputat del PPC Alejandro Fernández també ha qüestionat la consulta i ha retret al Govern el seu «menyspreu» cap a l'Aragó. «Per què no podem treballar junts?», ha preguntat. Per la seva banda, des dels comuns el diputat Marc Parés ha denunciat que el Govern no planteja un canvi de model dels jocs sinó que es tracta de «més del mateix».

El portaveu de Vox, Joan Garriga, ha criticat la consulta i ha acusat Vilagrà de voler «legitimar la seva posició» amb els seus socis de la CUP i els comuns. També ha instat el govern d'Espanya a liderar la candidatura perquè siguin «els jocs d'hivern d'Espanya». El diputat de Cs Joan García ha assegurat que si el Comitè Olímpic Internacional (COI) «escoltés la compareixença» de la consellera Vilagrà «segurament es perdrien oportunitats» per organitzar els jocs. «El consens que hi havia pels Jocs Olímpics del 92 no el tenim ara», ha conclòs.

Aragonès signarà el 27 de maig el decret de la consulta

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha avançat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, té previst signar el 27 de maig el decret de convocatòria de la consulta dels Jocs d'hivern que se celebrarà el 24 de juliol. En la seva compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que amb aquest decret es dona el «tret de sortida» a la campanya. I ha garantit que el Govern informarà sobre el projecte aportant dades i que seran els partits i les entitats qui faran campanya a favor o en contra del projecte. El Govern ha anunciat una doble consulta per al 24 de juliol sobre la candidatura. Es preguntarà als habitants de l'Alt Pirineu i Aran sobre si s'ha de presentar la candidatura. En canvi, als ciutadans del Berguedà, Solsonès i Ripollès es preguntarà si es volen «involucrar» en el projecte olímpic.