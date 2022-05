Els directors dels centres educatius gironins que ofereixen cicles formatius de grau mitjà denuncien que el nou model de preinscripció impulsat pel Departament d’Educació (que dona prioritat a l’alumnat de continuïtat de 4t d’ESO en una primera fase i deixa en segon pla la resta d’estudiants) expulsarà del sistema als col·lectius que «volen tornar a estudiar».

El curs passat, protagonitzat per una allau d’inscripcions que va desbordar l’oferta de places, va obligar a molts alumnes a quedar-se fora. «Va ser un drama», recorda la cap d’estudis de Formació Professional de l’institut Narcís Xifra de Girona, Sandra Riera. Ara, però, la nova estratègia de preinscripció ha canviat les regles del joc i els equips directius lamenten que dificultarà, encara més, l’entrada d’aquesta bossa de candidats que ja s’han quedat fora del sistema una vegada. Equipaments com l’institut Narcís Xifra de Girona ja han rebut, en aquest primer període de matriculació, més de 500 preinscripcions per a un total de 350 places disponibles. En aquest sentit, Riera lamenta que els estudiants que provinguin d’altres vies tindran « poques possibilitats» de trobar places disponibles i reconeix que se’ls ha «tancat la porta». Per la seva banda, el director de l'institut Montilivi de Girona, Rubén Pino, sosté que estan «preocupats» per la «demanda no satisfeta». «Hem de veure què passarà amb la bossa de candidats que ja han patit fracàs escolar i no podran matricular-se en aquesta segona fase perquè les places que quedaran seran comptades». Per la seva banda, el director de l’institut Salvador Espriu de Salt, Xavier Serra, reconeix que ara «les persones que estan fora del sistema ho tindran més difícil». A més, Pino lamenta que abans la matriculació estava basada en la «meritocràcia a partir de les qualificacions d'accés», enlloc de primar la continuïtat.

Un canvi de fisonomia

El nou model de preinscripció comportarà, per extensió, un canvi de fisonomia a les aules, on el gruix dels alumnes tindran una edat «molt primerenca», aterrats directament de l’ESO. «Això també canviarà molt les dinàmiques», alerta Pino.

L’allau de sol·licituds, però, no ha estat una excepció. I és que centres com l’institut Montilivi o el Narcís Xifra asseguren que al llarg dels darrers anys han detectat que la demanda per aquests estudis és «tres vegades superior» a l’oferta de places. Per aquest motiu, el Departament d’Educació anunciava fa menys d’un mes l’increment d’un 34% de les places de Formació Professional, a partir d’on el titular de la cartera, Josep Gonzàlez-Cambray, va assenyalar que tots els alumnes de 4t d’ESO tindrien plaça asseguda amb l’objectiu d’evitar l’abandonament escolar.

Davant la reivindicació dels directors, el Departament d’Educació sosté que «encara no ha acabat el procés de preinscripció i, per tant, encara no podem valorar res».