El Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles han signat un conveni de col·laboració per a defensar i divulgar el patrimoni cultural de la comarca.

L’acord, que tindrà una vigència de dos anys (amb possibilitat d’ampliar-se dos anys més), preveu la millora, l’estudi, la defensa i la divulgació d’aquest patrimoni, així com també a nivell paisatgístic. La presidenta del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, Roser Masgrau, destaca que el conveni representa «posar per escrit allò que el centre ha anat fent durant molts anys i que té voluntat de continuar fent: treballar per a donar a conèixer i preservar el patrimoni de la comarca i també per a enfortir el sentiment de pertinença i identificació amb el Pla de l’Estany».

En la mateixa línia, la consellera de Cultura i Educació, Anna Garcia, assenyala que «finalment hem esmenat una anomalia com era el fet de no tenir un conveni de col·laboració amb una entitat com el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles que vetlla pel patrimoni cultural de la comarca, una tasca que ens interpel·la directament com a institució». Tanmateix, el conveni preveu que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany preservi la integritat del patrimoni cultural i declari «quan correspongui» un element com a Bé Cultural d’Interès Nacional o Bé Cultural d’Interès Local, amb el suport dels ajuntaments i la Generalitat de Catalunya.

A més, aquest conveni de col·laboració també preveu la creació d’una comissió de seguiment, que s’encarregarà de controlar l’execució dels acords establerts. Aquest òrgan estarà integrat pel conseller i coordinador de l’àrea de Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i per la presidenta del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles.