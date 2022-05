Els Festivals de Senderisme dels Pirineus arriben a la setena edició amb el clar objectiu de potenciar el guiatge professional. En el cas de les comarques gironines, acolliran el Garrotxa Volcanic Walking (del 3 al 6 de juny), el Cerdanya Happy Walking (9-12 de juny), l’Alt Empordà Sea Walking (23-25 de setembre) i el Ripollès Discovery Walking (30 de setembre al 2 d’octubre).

A part del guia i dels camins històrics per on es desenvolupa l’activitat, el director de l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran, Pere Porta, explica que també és important posar en valor tots els elements característics del territori, com el patrimoni natural, la cultura o la gastronomia.

Aquesta edició de 2022 compta amb dotze esdeveniments que se celebraran entre els mesos de maig i octubre. La durada de cadascun serà d’entre dos i set dies, i la novetat d’enguany és un sorteig entre les persones que participin en més d’un festival.

Les comarques que formen part d’aquesta iniciativa són aquelles que integren la marca turística Pirineus: és a dir, les comarques considerades de muntanya més l’Alt Empordà.