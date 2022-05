El 40% dels gironins suspenen la prova per a accedir als graus d’Educació

El 39,4% dels estudiants gironins no han aconseguit superar la prova d’aptitud personal per a accedir a un grau universitari en Educació Infantil o Educació Primària. L’examen, que es va celebrar el passat 2 d’abril, avaluava d’una banda, la competència comunicativa i el raonament crític i, de l’altra, la competència logicomatemàtica.

Els resultats dels estudiants gironins, però, no són una excepció. I és que la mitjana catalana reprodueix una radiografia similar. Bellaterra ha registrat el menor percentatge d’alumnes suspesos amb el 28,7% dels examinats, seguit de Barcelona (34,9%), Tarragona (44,4%) i Lleida (47,9%). Tot i així, la convocatòria d’enguany ha registrat el percentatge d’aprovats més alt dels darrers cinc anys, amb el 63,45% dels estudiants catalans (respecte el 53,92% de l’any passat). Arreu de Catalunya, s’han examinat 4.361 estudiants procedents de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior. Aquest és, de fet, un dels factors determinants entre els alumnes que superen la prova i els que no. I és que, mentre que el 66,51% dels examinats procedents de Batxillerat aproven l’examen, el percentatge es retalla fins al 44,66% en el cas dels estudiants de Formació Professional.

En aquest sentit, el director de l’institut Montilivi de Girona, Rubén Pino, confessa que «a vegades» tenen la sensació que «el filtratge no és correcte perquè veta a bons professionals». Amb tot, sosté que cal «replantejar les proves per a adaptar-les als coneixements adquirits a la FP o reformular els estudis per a incorporar aquestes competències». La degana de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, Montserrat Vilà, defensa que les proves serveixen per a «assegurar un nivell mínim» i es mostra optimista amb el percentatge d’alumnes aprovats.