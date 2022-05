L’arquitecte Marc Riera i Guix (Banyoles, 1979) ha estat reelegit per continuar al capdavant de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) quatre anys més. El 26 d’abril la Mesa Electoral Central del COAC va validar la seva candidatura, que va ser l’única presentada per a la Junta Directiva de la demarcació. A Riera l’acompanyaran Jordi Ortega i Batlle, com a secretari, Sílvia Musquera Felip, com a tresorera, que també repeteixen mandat, i Júlia Breiz Pellicer, com a vocal. A les delegacions seran els arquitectes Jordi Moret Vayreda a la Garrotxa-Ripollès, i Dana Palmada Castells a l’Alt Empordà, els que estaran al capdavant de les seus. Tots els membres de la nova Junta comparteixen una trajectòria consolidada en el món de l’arquitectura i l’educació, i una forta vinculació amb el Col·legi, essent, a més, una de les juntes directives amb una mitjana d’edat més jove.

Riera va obrir el 2005 despatx professional a Banyoles. Ha guanyat diversos concursos d’arquitectura i ha fet projectes d’obra pública i privada.