Comença el compte enrere per escollir la nova Junta de Govern del Col·legi d’Infermeria de Girona (COIGI) per als pròxims quatre anys, en unes eleccions que es faran a través del vot telemàtic. El proper 8 de juny, més de 3700 col·legiades i col·legiats del COIGI estan cridats a escollir els seus representants entre les tres candidatures que es presenten i que encapçalen, Alícia Rey (Som Infermeres), Gràcia Soler (Com Tu 22) i Lluïsa Garcia (Impuls pel canvi).

Alicia Rey és la cap d’Infermeria de Nefrologia de la Fundació Salut Empordà i actualment n’és la presidenta des de fa quatre anys. D’altra banda, Gràcia Soler és infermera a Portbou i presidenta de l’Associació catalana d’infermeria i salut escolar (ACISE) i també es va presentar com a candidata en l’anterior legislatura. Finalment, Lluïsa Garcia és coordinadora de continuïtat assistencial i infermera clínica d’Insuficiència Cardíaca de l’hospital Trueta de Girona. També és assessora en investigació i recerca de l’actual junta. Aquesta serà la segona edició que la votació es farà telemàticament. A partir del 12 de maig, les col·legiades rebran les seves credencials que els permetrà votar per Internet.