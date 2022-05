«Aquest estiu tornarem a veure molts camps de gira-sol»

La guerra a Ucraïna ha impulsat els preus dels productes agrícoles a nivells històricament alts, i les preocupacions per la seguretat alimentària mundial ocupen els titulars i la ment dels líders mundials. Fins ara, gran part de l’atenció s’ha centrat en els cereals, especialment en el blat, per la seva importància en les dietes i per la situació dels països on el blat representa una gran part de les calories consumides. No obstant això, Ucraïna és també una potència mundial en la producció de gira-sol, i la seva cotització en el mercat internacional també s’ha disparat.

A les comarques gironines, els pagesos havien anat abandonant el cultiu de gira-sol, entre altres motius perquè els senglars i algunes aus apreciaven molt la planta i les seves pipes. No obstant això, enguany tornarem a veure molt gira-sol a les comarques gironines. Narcís Poch, coordinador territorial d’Unió de Pagesos a Girona, comenta que hi ha molts agricultors que enguany hi tornaran a apostar. «Ara hi ha camps de farratges que s’estan segant i on el pagès aprofitarà per plantar gira-sol. Potser el rendiment no serà molt elevat, però amb els preus actuals val la pena provar-ho. Aquest estiu veurem molts camps de gira-sol».

La importància dels olis vegetals

Els països del mar Negre són grans exportadors d’oli de gira-sol, i la crisi ha fet augmentar els preus dels olis vegetals de manera significativa i també ha provocat respostes de política comercial a tot el món que restringeixen encara més els subministraments i augmentin els preus.

Els olis vegetals són un element clau en les dietes a tot el món i una font essencial de greixos, ja que representen al voltant del 10% de l’aportació calòrica diària d’aliments (300 kcal diaris per persona), el que els converteix en el segon grup d’aliments més important després dels cereals. Els olis vegetals també són una font nutricional d’àcids grassos omega-3 i omega-6 i vitamines E i K. Són, per descomptat, un element de cuina essencial, especialment per als consumidors més pobres, que descarten l’oli d’oliva o que no poden usar altres greixos animals més cars.

Com passa amb d’altres productes alimentaris bàsics, els preus de molts olis vegetals estaven a nivells molt alts abans de la invasió del febrer. Des d’aleshores, la seva cotització ha augmentat gairebé un 30 per cent de mitjana.