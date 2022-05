Una desena de joves de Banyoles van visitar, durant el mes de març, diverses empreses del sector industrial ubicades al Pla de l’Estany amb l’objectiu de la millorar la seva ocupabilitat.

La iniciativa forma part del dispositiu d’inserció sociolaboral impulsat per l’Ajuntament de Banyoles, que s’inscriu en el projecte «Treball als barris» implantat a la Farga. En el marc del projecte, els participants van assistir a un curs d’iniciació a la soldadura de 70 hores, impartit per la Fundació Escola-Empresa Bernat de Vallespirans. En aquest sentit, l’Ajuntament de Banyoles sosté a través d’un comunicat que els participants «han completat la formació d’una manera més vivencial en un context laboral real veient com es duen a terme les tasques de soldadura i quina és la dinàmica de les empreses».

La regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, destaca que «aquestes col·laboracions amb el teixit empresarial del territori són clau per establir sinèrgies i millorar l’ocupabilitat de les persones en recerca de feina». Les visites s’han fet a les empreses Plafi, Solucions Industrials Banyoles, Viñolas Metall i Mimasa Washing Technologies.

Un gran engranatge

L’últim any, l’Ajuntament ha rebut 364.664 euros per al programa «Treball als barris». D’aquests, 134.560 euros s’han destinat al dispositiu d’inserció amb 160 participants; 135.361 euros han estat per a la Casa d’Oficis amb 9 participants i 94.743 per als plans d’ocupació. A més, s’han fet més de 800 tutories per assessorar i acompanyar als participants a trobar feina.