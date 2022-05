Divuit estudiants gironins d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà han estat seleccionats per a participar al Campus EduCaixa Challenge 2022. La cita reuneix, des d’aquest dimecres i fins avui, a Barcelona, un total de 358 estudiants i 84 docents procedents de 76 centres educatius d’arreu de l’Estat espanyol i Portugal.

Els alumnes gironins, repartits en cinc equips, són estudiants de l’institut Ermessenda de Girona, que avui presentarà el projecte Como plástico en el agua; el Col·legi Bell-lloc de Girona, que defensarà La malaltia silenciosa; i el Centre Escolar Empordà de Roses, que hi arriba amb tres propostes: Eco Ships, Summer Festival i No More Fast Food.

Els participants han estat seleccionats d’entre 1.252 candidatures procedents de 297 centres educatius. Els assistents al Campus EduCaixa Challenge 2022 tenen el repte de desenvolupar projectes innovadors i responsables, emmarcats dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, amb el propòsit d’aportar solucions que aportin un impacte positiu per a la societat.

Al llarg de la trobada, els participants han rebut l’ajuda d’una vintena d’educoaches per a evolucionar les seves idees, experts en desenvolupament de la competència emprenedora, desenvolupament de la competència digital, desenvolupament del pensament crític i desenvolupament de la competència investigadora.

El director corporatiu de l’Àrea d’Educació i Màrqueting de la Fundació La Caixa, Xavier Bertolín, assegura que és «una oportunitat per impulsar el talent jove i motivar l’alumnat perquè es comprometi amb els reptes de futur de la seva generació» i afegeix que «volem que els estudiants entrenin competències clau per al segle XXI i participin activament en el canvi social».

Un cop presentats els projectes, el jurat distingirà 20 equips.