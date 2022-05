La seu de la Fundació Princesa de Girona va acollir ahir l’última parada del Tour del Talent 2022. Un grup de joves seleccionats van participar en la primera jornada, que va arrencar amb un repte emprenedor que, fins al 10 de maig, desafiarà als assistents a presentar un projecte innovador capaç de convertir Girona en un hub de talent internacional.

El projecte, liderat per l’emprenedor Xavier Verdaguer i el seu Imagine Creativity Center, promou una metodologia «disruptiva» aplicada «amb èxit» en start-ups d’arreu del món. A partir d’aquí, els participants hauran de treballar en equip i la Fundació Princesa de Girona subscriu que «aprendran com crear un projecte innovador des de zero».

La resta de la programació del Tour del Talent a Girona es concentrarà els dies 9 i 10 de maig. Durant dues jornades s’oferiran diverses activitats amb l’objectiu d’activar i connectar el talent dels joves gironins. Una de les propostes serà un taller per a entrenar les soft skills, de la mà d’Inés Bertrand i Nathalie Detry. També s’ha programat la sessió «Empatia sota la realitat virtual: acabem amb l’assetjament escolar i el cyberbullying» a partir d’on, a través d’unes ulleres de realitat virtual i un vídeo immersiu, els assistents es posaran a la pell d’un estudiant que pateix assetjament escolar amb l’objectiu de conscienciar-los i, en conseqüència, reduir-lo. A més, també s’ha programat un taller per a entrenar les competències emocionals a càrrec de Cristina Gutiérrez, i un taller de visual thinking per a impulsar la creativitat dels joves, de la mà de Maria Batet. També hi haurà lloc per a una sessió pràctica enfocada a l’autoconeixement i al pensament crític. El 10 de maig tindrà lloc l’acte central del Tour, on s’anunciarà el guanyador del Premi FPdGi Internacional 2022. Una llista que ja inclou l’actriu Maria Hervás, l’enginyera Elisenda Bou-Balust, la psicòloga i emprenedora social Claudia Tecglen i la física i investigadora Eleonora Viezzer.

En la seva primera edició, el Tour del Talent també ha passat per Màlaga, Guadalajara, Logronyo i Palma amb l’objectiu de convertir-se en una trobada de referència a través d’on els joves puguin millorar les seves competències i habilitats professionals.

Els equips guanyadors del repte innovador en cada parada del Tour del Talent assistiran, al llarg dels propers mesos, en una competició final.