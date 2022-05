El jutjat Social 2 de Girona ha atorgat la incapacitat permanent absoluta a un treballador de correus de Girona que li permetrà rebre una pensió de 1.118 euros mensuals.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va atorgar-li una incapacitat total davant els problemes cardíacs del treballador, que és veí de Palamós. La resolució de l’INSS reconeixia que el treballador no podia exercir la seva professió habitual de carter, però considerava que podia desenvolupar una altra feina, i per això li va atorgar una pensió del 75% de la seva base reguladora. El treballador va acudir als jutjats assessorat per l’equip jurídic del sindicat CSIF. La sentència, que encara es pot recórrer, resol que el treballador no pot exercir cap mena de professió per culpa d’una patologia cardíaca, i per això li reconeix una pensió del 100% de la base reguladora. L’INSS haurà de pagar retroactivament la quantitat no retribuïda des de l’inici del procés.