L’aeroport de Girona-Costa Brava sumarà aquest estiu una nova companyia aèria. Es tracta d’Smartwings, una aerolínia txeca que unirà les instal·lacions de Vilobí amb dues ciutats poloneses: Katowice i Varsòvia. Els vols seran un cop per setmana (els dissabtes), i se sumaran a l’oferta d’altres aerolínies com Ryanair, Jet2 o Transavia, que aquest estiu tornen a apostar fort per l’aeroport de Girona. Anteriorment, Smartwings havia operat aquests mateixos vols des l’aeroport de Barcelona-El Prat.

Smartwings és una aerolínia de baix cost amb seu a Praga (República Txeca). És una filial de la companyia Travel Service Airlines i opera rutes a diversos destins europeus. En el cas de l’aeroport de Girona, coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu, ja ha començat a operar una ruta setmanal amb Varsòvia i, a partir del 4 de juny, també volarà a Katowice, a Polònia mateix. Es confirma, doncs, que l’Europa de l’Est és un destí interessant per a l’aeroport de Girona, ja que just abans de la pandèmia el nombre de viatgers d’aquests països estava creixent de forma substancial. Durant els dos anys de pandèmia, l’aeroport de Girona, molt centrat en el turisme, ha estat un dels que més ha patit el descens d’activitat de tota la xarxa d’Aena, amb caigudes que han arribat fins al 80%. Però, un cop superades les restriccions de la Covid, aquesta temporada d’estiu torna a fer bona pinta per a les instal·lacions de Vilobí d’Onyar: Jet2 ha reprès les connexions britàniques després de dos anys sense volar a Girona, Transavia manté i amplia la seva oferta de vols a Rotterdam i Amsterdam i, sobretot, Ryanair ha recuperat un bon nombre de vols, ja que supera la trentena. Així doncs, i a l’espera del que decideixin fer els turistes, l’oferta de vols hi és. Però a més d’aquestes aerolínies que operen de forma regular durant els mesos d’estiu, cal tenir en compte l’arribada de touroperadors com Tui (un dels més importants a nivell europeu), que enguany també torna a portar turistes a Vilobí d’Onyar. I, de moment, sembla que aquest increment de l’oferta està començant a tenir els seus efectes. A l’espera que es facin públiques les dades del mes d’abril (que inclou la Setmana Santa), que Aena té previst difondre la setmana que ve, durant el mes de març (a finals del qual es va donar elt ret de sortida a la temporada d’estiu) el nombre de viatgers que van utiltizar l’aeroport de Girona va créixer un 3.728% respecte el nombre de passatgers de març de 2021, any en què Ryanair va decidir no operar cap vol durant l’hivern des de Girona i va traslladar l’inici de la temporada d’estiu al mes de maig. Tot i les bones perspectives, però, la temporada d’estiu tot just acaba de començar i caldrà veure si els turistes responen positivament davant d’aquest increment de l’oferta.