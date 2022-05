Una marxa de ciclistes entre Olot i Girona ha volgut protestar per les «poques alternatives» que hi ha de transport públic a les comarques gironines. Els manifestants reclamen que es millorin les infraestructures i que s'inverteixin diners per tal que sigui «accessible i sostenible». En aquest sentit, els manifestants carreguen contra l'aposta que s'està fent pel transport privat i exigeixen millores per tal de poder tenir «altres opcions de mobilitat». En total han estat una cinquantena de ciclistes els que han pedalat des de la capital de la Garrotxa fins a la del Gironès on s'ha llegit un manifest en defensa del transport públic i on després s'ha fet un dinar de germanor.

El portaveu de la iniciativa, Jordi Mateu, assenyala que es tracta d'un tema de «necessitat» i més en un context de crisi energètica. «El que cal és que es comencin a invertir diners en el transport públic perquè sigui accessible i de qualitat. Volem que es millorin les freqüències i els horaris i una racionalització. No té sentit que hàgim de fer hores de cua per arribar al lloc de feina», ha assenyalat Mateu.