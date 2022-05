Una cinquantena de persones van anar ahir des d’Olot fins a Girona amb bicicleta i per carretera per reclamar un transport públic «assequible, accessible, sostenible i de qualitat». La marxa estava convocada per una trentena d’entitats, entre les quals Rebel·lió o Extinció Girona i la Coordinadora d’ONG Solidàries, i es va celebrar dins un cicle de jornades en homenatge a Arcadi Oliveres, economista i activista impulsor de l’ecologia i de la justícia social.

Els participants van començar la marxa a les vuit del matí, van fer parada a Besalú i a Banyoles, on els esperava un punt de descans, i van arribar cap a les dues del migdia a la Plaça Josep Pla de Girona, on van fer un dinar popular. Durant la tarda es van fer parlaments i concerts. «Fa moltes dècades que el transport públic s’ha anat desmantellant a les comarques gironines i a la resta del territori català, patint infrafinançament històric», va manifestar a aquest diari el portaveu dels manifestants, Jordi Mateu. «Contràriament al que hauria de ser, el transport públic no és una alternativa a la mobilitat tradicional, el servei és car, les freqüències no són eficients i no connecten el territori». En aquest sentit, critica que les institucions continuen subvencionant el vehicle privat. Aquest és el punt de partida d’una campanya que té l’objectiu de reivindicar una mobilitat més sostenible a través de diverses accions, bé sigui a través de la presentació de mocions a ajuntaments, pressió institucional o accions directes. «En comptes d’avançar, hem retrocedit, no s’inverteix ni un euro en transport públic», va lamentar Mateu. En tot cas, assegura que «estem molt contents per la bona rebuda que ha tingut l’activitat». «La bona acollida que hem tingut demostra que la demanda d’una mobilitat sostenible no és només cosa de les entitats, sinó que és una reivindicació ciutadana», va concloure.