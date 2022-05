L’adquisició d’una finca de l’Avinguda Comte Guifré de Ripoll permetrà al municipi l’ampliació de les places d’aparcament públic a l’entorn més immediat del Monestir de Santa Maria. El ple de Ripoll de dimarts va aprovar l’acord al qual l’alcalde Jordi Munell va arribar el desembre passat amb la família Carrera Carbonell, per l’adquisició d’un espai de 1.266 metres quadrats per un preu de 72.700 euros que es liquidarà en tres anualitats. La primera serà de 24.700 euros i ja es va incorporar en els pressupostos de 2022, mentre que les altres dues de 24.000 euros cadascuna, es pagaran el 2023 i 2024 respectivament. El terreny està a tocar del jardí que hi ha darrere del Monestir, i havia estat la seu de l’antiga fusteria Carrera. Part d’aquell espai està classificat pel Pla General com a habitatge, i Jordi Munell va apuntar que en el futur es podrà destinar a fer-hi pisos socials. La resta és un espai que pot ser utilitzat com a aparcament i accés a garatges, i l’Ajuntament té previst utilitzar-lo aviat com a aparcament públic. Munell va mostrar-se satisfet per una compra «que enriqueix el patrimoni municipal» comprat a un preu que va qualificar d’«interessant».

Durant el plenari també es va aprovar un conveni d’expropiació de comú acord entre l’Ajuntament i Maria Teresa Pellicer, segons el qual l’ens municipal pagarà 291.000 euros pel terreny Manso Avellaneda, que actualment ja té llogat a la zona esportiva del mateix nom. L’Ajuntament té qualificat l’espai com a equipament, i hi ha el Centre de Tecnificació Esportiva i la zona de trial. La compra s’ha fet pel valor cadastral, a petició de la fins ara propietària, que tenia dret a demanar-ne l’expropiació.