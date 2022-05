Sant Joan de les Abadesses va inaugurar ahir els Jardins de la Torre de la Puda i la Font d’en Roca després que els darrers anys s’hi hagin portat a terme obres de jardineria, il·luminació, accessibilitat i seguretat.

D’aquesta manera, el municipi augmenta els punts d’interès paisatgístic al voltant de la zona de l’Horta també amb la millora del paratge de la font, les obres d’adequació del qual pràcticament estan enllestides i que ahir ja es van poder visitar.

La inauguració dels jardins es va dur a terme amb la presència de l’alcalde i conseller comarcal de Promoció econòmica, Ramon Roqué; el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer; i el secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, entre altres personalitats.

Pel que fa a Roqué, es va mostrar molt content i agraït per l’arribada d’aquest moment, després d’anys de gestions i d’actuacions que permetran que aquests jardins privats llueixin en tota l’esplendor i estiguin a l’abast del gaudi de tothom. L’alcalde va definir aquesta com «la primera trobada de moltes, en aquest indret espectacular», que s’incorpora a l’extensa oferta de turisme de natura de Sant Joan de les Abadesses.

Per la seva banda, Colomer, va descriure tant els jardins com la font d’en Roca com uns espais amb «interès històric, cultural i natural», per la qual cosa és molt important poder-los donar valor i posar-los a l’abast de veïns i visitants.

Els treballs, detallen, s’han pogut dur a terme en el marc del pla de promoció del turisme de natura «L’experiència dels Pirineus més autèntics», finançat per la convocatòria 2014-2020 del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) administrat pel departament de la Presidència, i també a través del Pla de foment territorial del turisme, del Departament d’Empresa i Coneixement, dos projectes impulsats i gestionats pel Consell Comarcal del Ripollès.