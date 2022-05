El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa ha atès 8.198 persones durant el 2021, un 4,7% més que al 2020. Dels atesos, un 47,3% ho van ser per temes de salut i un 16,6% per problemàtiques relacionades amb mancances socials com ara conductes asocials o delictives, dificultats de relacions familiars, indicis de trastorns mentals o manca d’autonomia. Pel que fa a l’acció dels serveis socials davant les necessitats d’autonomia, un 49% de les situacions ateses als han requerit suport en aquest sentit, amb una tendència «creixent» en atenció a persones més grans de 85 anys, que a la comarca sumen 946.

Al llarg del 2021, a més, s’han fet 289 valoracions de discapacitat. D’aquestes, 38,7% han estat de valoracions físiques, 21,4% de valoracions psíquiques i un 39,9% de mixtes. També s’han realitzat 606 valoracions de la dependència, predominant aquelles realitzades a un perfil de dona de més de 85 anys amb problemes cognitius associats, i es continua valorant un major nombre de dones que d’homes. Respecte a l’atenció a l’entorn domiciliari, el Servei d’Ajuda a Domicili a atès a 395 persones (que es tradueix en 57.708 hores de servei), s’han ofert àpats a domicili a 142 persones (25.515 àpats servits) i s’han prestat 113 productes de suport (entre ells, grues, cadires de rodes, crosses, etc...), a través del Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT), un projecte conjunt e,ntre Ripollès, Osona, la Garrotxa i el Berguedà. D’altra banda, un 18,2% de les situacions ateses pel Consorci han requerit suport per cobrir les necessitats bàsiques com ara l’alimentació, els subministraments o l’habitatge, derivades de situacions d’atur o condicions laborals precàries. El Centre de Distribució d’Aliments, per la seva banda, ha tingut 2.349 usuaris, amb 3.957 cistelles repartides al llarg de l’any. També destaca l’augment del 31% dels nuclis familiars que a l’any passat van rebre ajuts a través de la targeta moneder (489 nuclis en total).