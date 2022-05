Aquest mes d’abril han acabat les obres de reforma i ampliació de l’Àrea d’Endoscòpies de l'hospital Trueta, uns treballs que han aportat millores en una àrea on es realitzen més de 6.000 proves i exploracions cada any. Les obres, amb una inversió superior als 800.000 euros, han servit per millorar la zona de boxs d’endoscòpies.

Fins ara, en aquest espai hi havia qiatre boxs, un dels quals estava equipat per fer-hi intervencionisme guiat per la imatge i el compartien els tres serveis que hi presten activitat. Amb aquests treballs s’ha ampliat, plomat i equipat amb una torre de raigs un altre dels boxs, de manera que ara es pot fer intervencionisme d’alta complexitat en els dos espais: un, es dedica exclusivament a l’especialitat d’aparell digestiu i l’altre, el comparteixen les especialitats de pneumologia i otorrinolaringologia. També s’ha ampliat l’àrea de recuperació de pacients i s’ha incorporat un nou espai per a les rentadores dels equipaments electromèdics.

Aquest box que s’ha adequat ara per fer-hi intervencionisme també incorpora un sistema de pressió regulable, fet que incrementa la seguretat dels pacients i dels professionals que hi treballen, sobretot en el cas de pacients que presenten malalties infeccioses respiratòries. En aquest box, que serà utilitzat principalment per Pneumologia, s’hi realitzaran tècniques d'alta complexitat, com ara criobiòpsies i ecografies endobronquials o ecobroncoscòpies, a través de la broncoscòpia i de tècniques pleurals amb l'ajuda de l'ecografia.

Intervencions d'alta complexitat

Els altres dos boxs acullen, principalment, l’activitat de colonoscòpies i gastroscòpies, entre altres proves, del servei d’Aparell Digestiu. Al box plomat que utilitzen els professionals de digestologia s’hi realitza tota l’activitat d’alta complexitat de referència de la Regió Sanitària Girona, com ara la col·locació d’endopròtesis digestives, colangiografies retrògrades endoscòpiques (CPRE), colangioscòpies (estudi directe endoscòpic de la via biliar), així com procediments diagnòstics i terapèutics guiats per ecoendoscòpia o ultrasonografia endoscòpia (EUS) o ecografia endoscòpica. Una de les millores que han portat les obres és la dedicació exclusiva d’aquest espai per al servei d’Aparell Digestiu, fet que permet incrementar el volum d’aquest tipus d’activitat, que ara ha passat a fer-se tots els dies laborables.