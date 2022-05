La Unitat d’Insuficiència Cardíaca de l’hospital Trueta 2021 va visitar 850 pacients el 2021 i va fer més de 2.300 actes mèdics. La insuficiència cardíaca és una malaltia cardiològica molt prevalent en la població. És la tercera causa de mort de tipus cardiovascular i la primera causa d’ingrés hospitalari en pacient majors de 65 anys.

Concretament, es tracta d’una malaltia crònica derivada principalment de la debilitació de la força del cor, que pot provocar símptomes com ara ofec, cansament, retenció de líquids. Els avenços en el tractament farmacològic i no farmacològic han millorat el pronòstic dels pacients, però continua sent una malaltia amb una elevada morbimortalitat que requereix un seguiment multidisciplinari.

De fet, una de cada cinc persones majors de quaranta anys desenvoluparà insuficiència cardíaca al llarg de la seva vida i una de cada tres confonen els símptomes de la malaltia amb els signes propis de l’envelliment.

A l’ICS Girona aquests pacients són tractats a una unitat formada per dos cardiòlegs, una internista i dues infermeres clíniques especialitzades en aquesta malaltia, que treballen amb coordinació amb les infermeres gestores de casos de les set àrees bàsiques de salut de referència del Trueta a l’Atenció Primària (Santa Clara, Can Gibert del Pla, Montilivi - Vila-roja, Taialà, Sarrià, Celrà, Banyoles).

Dilluns es va commemorar el Dia Mundial de la Insuficiència Cardíaca.