Els Mossos d'Esquadra han fet dotze escorcolls i dinou detinguts en l'operatiu contra l'organització criminal dedicada al tràfic de drogues -sobretot, marihuana- i que operava a les comarques gironines. És el balanç del dispositiu, que ha començat a les sis del matí, i que s'ha acabat a quarts de tres de la tarda. El cas es troba sota secret de sumari. La policia ha fet entrades i escorcolls a Girona, Salt (Gironès) i a diverses localitats de la Costa Brava Centre. En concret, a Calonge i Sant Antoni, a Santa Cristina d'Aro i a Sant Feliu de Guíxols. L'operatiu mobilitza agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), efectius de la Brigada Mòbil (Brimo), la unitat canina del cos i mossos de seguretat ciutadana, entre d'altres.

L'operatiu policial amb epicentre al Gironès i al Baix Empordà ha començat a primera hora del matí. Els Mossos d'Esquadra han fet dotze entrades i escorcolls en habitatges i locals de Girona, Salt, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols.

El dispositiu, que ha mobilitzat efectius de diferents unitats del cos, té per objectiu desmantellar una organització criminal que es dedica a traficar amb drogues i que actuava principalment a les comarques gironines. La banda, sobretot, se centrava en la distribució de marihuana.

Entre els llocs on els Mossos d'Esquadra han fet escorcolls hi ha una nau situada al polígon Mas Xirgu. L'empresa, Bio Green Planet, fabrica i distribueix productes per a horticultura. La companyia, amb matriu holandesa, té presència a una vintena de països d'Europa.

En aquesta nau, els Mossos d'Esquadra han fet un escorcoll en presència d'un dels detinguts. Hi han pres part efectius de l'àrea d'investigació, de la Brigada Mòbil (Brimo) i de la unitat canina. La policia ha arribat a l'empresa aquest matí i l'escorcoll s'ha allargat fins més enllà de quarts de dues del migdia.

De moment, han transcendit pocs detalls al voltant de l'operatiu i de l'activitat de la banda. El Jutjat d'Instrucció Número 2 de Sant Feliu de Guíxols, que és el que instrueix el cas, ha decretat secret de sumari. El dispositiu policial s'ha donat per acabat a dos quarts de tres de la tarda. En total, hi ha dinou detinguts.

Pocs dies després

L'operatiu contra la banda criminal arriba pocs després que els Mossos d'Esquadra en portessin a terme un altre, també centrat en el tràfic de marihuana. Va ser divendres passat. La policia va fer tres entrades i escorcolls a Girona i Quart (Gironès) i va detenir set persones, que integrarien una organització dedicada a traficar amb drogues.

Entre els arrestats hi havia un mosso. L'agent, que treballava a l'àrea de seguretat ciutadana de la comissaria de Girona, hauria utilitzat la seva condició de policia per filtrar informació confidencial als membres de la xarxa. Dissabte, el jutjat va deixar tots set detinguts en llibertat sense fiança. La causa està oberta pels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Al mosso arrestat també se l'investiga per revelació de secrets.