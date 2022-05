El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha impulsat la campanya InstaGreens, una trobada d'Instagramers a la Costa Brava i el Pirineu Gironí per divulgar les activitats i projectes vinculats a la sostenibilitat que es desenvolupen al territori.

La campanya es va iniciar el 30 d'abril amb una primera trobada al jardí botànic Marimurtra de Blanes, en la qual van participar una vintena d'usuaris de la xarxa social. Els participants van visitar el jardí botànic, un taller pràctic mediambiental de classificació de llavors, la plantació d'una llavor de murtra i un plec d'herbari. Els participants van compartir a través de stories i fotos la seva experiència.

Aquesta no serà l'única trobada. El dissabte 14 de maig, hi ha programada una sortida al PGA Catalunya Golf & Wellness, a Caldes de Malavella, amb el títol «Ruta de biodiversitat, descobreix la fauna i la flora que habita dins un resort de golf» i la participació del biòleg Oriol Dalmau. Inclou una ruta d'arbres singulars, observació d'aus i un taller de tortugues.

El dissabte 28 de maig es farà una tercera sortida, aquesta vegada per conèixer el projecte de conservació i seguiment de papallones nocturnes al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Es realitzarà un recorregut a peu pels boscos, camps de conreu i prats de pastura on s'identificaran diferents espècies de papallones.

Properament, s'anunciaran més sortides en espais naturals a l'Alt Empordà i la Selva, entre altres. El calendari de les trobades es publica al web del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, i es divulga a les xarxes amb les etiquetes #InstaGreens, #inCostaBrava i #inPyrenees.

Divulgació a les xarxes des de 2013

El 2013 es va impulsar la primera campanya de promoció turística oberta anomenada Instagram you city, on els usuaris, a través de trobades, compartien imatges de la Costa Brava i el Pirineu gironí. En les dues primeres edicions de la campanya, les seixanta-nou trobades van comptar amb la participació de 5.436 usuaris, que van publicar 52.635 fotografies i van aconseguir 2,9 milions d’impactes a les xarxes socials

Així, l’any 2015 la iniciativa va evolucionar per mitjà de la programació de concursos temàtics d’un mes de durada (Vívid, Ennatura’t, festivals de música, cultura jueva o parcs naturals) i d’autoretrats «Selfie your city», aprofitant la nova tendència de fer autofotos.

Durant els anys 2018 i 2019, la campanya va seguir transformant-se per promocionar continguts específics entre comunitats especialitzades d’usuaris d’Instagram. Es van organitzar trobades d’igers per difondre la programació i la marca Costa Brava Girona Festivals o per divulgar el mil·lenari del castell de Begur, entre d’altres.

Amb l’arribada de la pandèmia a començaments de 2020, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona va aturar l’activitat promocional regular i es va haver d’adaptar a la nova situació per fer front a la crisi turística reconduint l’esforç en la programació d’accions promocionals a distància o d’accions híbrides i en la generació de nous continguts inspiradors per mitjà dels espais digitals i les xarxes socials.