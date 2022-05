El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) ha lliurat aquesta tarda els setens premis Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional mèdica en un acte que ha omplert la sala petita del Palau de Congressos de Girona, després de dues edicions marcades per les restriccions de la pandèmia.

D’una banda, el Col·legi ha reconegut el servei de neurologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina pel seu model organitzatiu de treball en equip i multidisciplinari i per la seva tasca de docència i de recerca. Liderat pel doctor Lluís Ramió, els metges gironins en destaquen el model organitzatiu del servei, de treball en equip, coordinat, multidisciplinari, posant el pacient i les famílies en el centre del procés, promovent el creixement dels seus professionals i orientat a resultats en salut, és de referència nacional i internacional.

Seguidament, el Col·legi ha guardonat dos metges empordanesos. En primer lloc, el doctor Ramon Sans, metge nefròleg i cap del servei de nefrologia a l’hospital de Figueres durant 34 anys, ha sigut reconegut per la seva vocació de servei públic i la dedicació a l’hospital de Figueres i la Fundació Salut Empordà on hi ha desenvolupat diverses funcions: director assistencial, coordinador de les Comissions de Qualitat i membre i president del Comitè d’Ètica assistencial. També ha estat membre de la Comissió de Deontologia del Col·legi i del Comitè d’Ètica i Investigació de l’hospital Trueta. Actualment és membre del Patronat de la fundació en representació ciutadana, càrrec pel qual va ser escollit pel ple de l’Ajuntament de Figueres el novembre del 2020. També ha estat fundador i president de l'ONG Salut Empordà Cooperació. Jubilat de l’assistència l’agost del 2020, es va reincorporar l’any passat durant un breu període per fer front a la pandèmia de covid-19. També va formar part de l’equip de facultatius que va atendre Salvador Dalí, mentre va residir a Figueres, durant els darrers anys de la seva vida, fins a la seva mort el 23 de gener de 1989.

Finalment, el doctor Antoni Beltran, metge de capçalera i geriatre des de fa més de 30 anys a Sant Feliu de Guíxols, on encara exerceix, va ser guardonat per la seva dedicació al pacient i per la seva estima i defensa del llenguatge popular relacionat amb la salut. Beltran ha publicat diversos llibres relacionats amb la salut i amb el paisatge de Sant Feliu. El 2018 va publicar Ensenya’m la llengua, un recull sobre la recuperació del llenguatge popular i col·loquial relacionat amb la salut, els remeis i les malalties en què reivindica expressions com «estar tocat del bolet» o tenir una «feridura». De fet, Beltran va veure la necessitat d’aquest llibre quan va detectar el xoc lingüístic que veia a la seva consulta: els conceptes tècnics i mèdics que havia après a la facultat i els conceptes populars que usaven les persones quan parlaven de la seva salut. Aleshores va pensar que aquest llenguatge popular s’havia de preservar. El pediatre també ha publicat el llibre 30 itineraris per l’Ardenya Cadiretes, de divulgació i estima pel territori i pel paisatge que té més a prop.

Dues beques Bruguera

Durant la cerimònia, també s'han lliurat dues beques Joan Bruguera per a formació mèdica que atorga la Fundació Joan Bruguera de Girona, formada per l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona i el Col·legi.

Les beques han estat per la doctora Helena Cebrià Fondevila, especialista en Pediatria, per una rotació d’un any a la unitat de cures pal·liatives pediàtriques de l’hospital Sant Joan de Déu, a Barcelona; i pel doctor Eloi Maldonado Marcos, especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, per una rotació d’un mes a la unitat de cirurgia colorectal al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, a Nova York.