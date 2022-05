«Si els sanitaris no ens cuidem, no ho farem bé amb els altres»

La crisi sanitària global causada per la pandèmia de la covid-19 ha causat un impacte tant físic com emocional en els professionals sanitaris que encara ara està afectant la seva qualitat de vida. De fet, existeixen nombrosos estudis científics i enquestes dutes a terme a professionals que demostren l’elevada freqüència de problemes físics i de salut mental d’aquests sanitaris.

Al cap de sis mesos d’iniciar-se la pandèmia, la infermera Elvira García, de Terrassa, va crear un programa formatiu, integral i pioner a Catalunya i Espanya que, amb la col·laboració de diversos experts professionals té com a objectiu contribuir a l’equilibri de la gestió emocional, la importància de la connexió corporal per alliberar les emocions i els professionals sanitaris també aprenen a nodrir-se amb una alimentació més saludable i enèrgica.

La iniciativa ja s’ha fet en més de vuit ocasions amb la participació de mig miler de sanitaris.

Després de l’èxit, García ha impulsat un nou projecte, que pretén ser una evolució del primer, ara que la pandèmia ha passat en un segon pla. «És cert que la pressió assistencial per la covid-19 ha baixat, però els professionals sanitaris continuem esgotats a nivell emocional i amb molt d’estrès. Cada vegada hi ha més baixes per burnout i cada vegada més professionals que es plantegen plegar», concreta García, qui lamenta especialment la situació del sector de la infermeria: «som una peça clau dins l’àmbit sanitari i hem hagut d’aguantar molta pressió a base de doblar torns, tenint en compte que a Espanya hi ha una de les ràtios més baixes en comparació a Europa», especifica.

Amb aquest nou projecte, anomenat Regenérate, té com a repte que els professionals sanitaris puguin recuperar la seva vitalitat, treballar les emocions amb el moviment corporal i trobar l’equilibri emocional mitjançant l’aromateràpia. Girona és la primera demarcació escollida per dur a terme aquesta jornada, que es farà el 28 de maig a Solius (Santa Cristina d’Aro) i està oberta tot el personal sanitari.

Importància de la nutrició

García remarca també la importància d’una «bona nutrició perquè és fonamental per tenir vitalitat i influeix molt en l’estat anímic». També reconeix que, en general, els sanitaris no mengen bé, segons enquestes que ha fet, tenint en compte la desorganització horària que tenen a la feina. «Segons l’enquesta, a la majoria de sanitaris els agradaria tenir més temps per cuinar i també reconeixen que abusen de comprar als supermercats, on troben el recurs fàcil de productes molt processats». En definitiva, Elvira García conclou que els sanitaris i les infermeres, en especial, «som les que més cuidem els altres però en canvi no ens ho apliquem a nosaltres; i realment necessitem fer-ho per seguir endavant».