Incertesa i desconfiança a les escoles per l’estira i arronsa pel 25% de castellà

L’amenaça de l’aplicació de la sentència del TSJC que fixa el 25% de castellà a les aules manté a l’expectativa les direccions dels centres educatius que, a mesura que el termini de 15 dies es comença a consumir, es veuen evocades a un carreró sense sortida.

Mentre el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, mou fitxa per a esquivar la sentència i reclama el «màxim consens polític, social i pedagògic», les escoles se senten desemparades. «No estem rebent directrius fermes per part del Departament d’Educació, no sabem què hem de fer ni com hem d’actuar», va lamentar ahir el director de l’escola Malagrida d’Olot, Jordi Ferrarons. L’ambient que es respira, va assegurar, és d’«incertesa». A més, va assegurar que «hi ha molta informació a nivell mediàtic, però als centres educatius ens falta concreció». Una reivindicació a la que també s’hi va sumar la representant de la província de Girona a la junta central de directors de Primària, Olga Salazar. «Estem a l’espera d’orientacions concretes per part del Departament d’Educació», va sentenciar.

Però tot i el pols del Govern, els equips directius ja han començat a desistir. «De confiança no en tinc la més mínima, acabarem patint les indicacions d’un tribunal sense cap justificació pedagògica», va lamentar Ferrarons. Per la seva banda, el director de l’escola Migdia de Girona, Josep Moret, va assegurar que «les expectatives estan posades en les properes passes dels polítics», però va confessar que «no confio que puguin canviar les coses».

A més, la mesura arriba en una recta final de curs carregada de modificacions. «Les direccions estem patint tants canvis que no donem a l’abast», va reivindicar Moret. A més, va assegurar que l’aplicació immediata de la sentència seria «molt precipitada». «No es tracta de passar d’una llengua a l’altra, això és fàcil perquè som bilingües, sinó que representa canviar els llibres i tot el material i fer-lo en castellà», va afirmar. Un canvi, va assegurar, que «no es fa d’avui per demà».

A més, el director de l’institut Santiago Sobrequés i representant dels directors de Secundària a Girona, Joan Cumeras, va exigir que s’imposi «el sentit comú». A més, va afirmar que «el nivell de coneixement de llengua castellana dels nostres alumnes és el mateix que en la resta de comunitats autònomes» i va fer una crida a fixar-se en els «resultats objectius» enlloc dels percentatges.

Però la principal preocupació, va recordar Moret, és «perdre el model d’immersió lingüística», un escenari que va admetre que els «preocupa molt». Tot i així, es va mostrar afortunat. «En el cas de l’escola Migdia de Girona, l’aplicació de la sentència del 25% de castellà no faria tant mal al català com en altres llocs on l’escola és l’únic espai on es parla, perquè la gran majoria dels nostres alumnes ja provenen de famílies catalanoparlants».