La Universitat de Girona (UdG) i el Grup d'Acció Local Pesquer (GALP) Costa Brava han unit esforços per acostar el peix als joves i fomentar-ne el consum. Un estudi conclou que 8 de cada 10 persones que van a comprar a la peixateria tenen més de 51 anys i que la gent jove no hi va. De fet, és el perfil de població que en compra i en menja menys. Per intentar invertir aquesta tendència, han organitzat uns tallers a Montilivi i l'elaboració del 'Manual de Supervivència a la Peixateria'. El document, que s'ha presentat a la Universitat, engloba una selecció de 'tips' creats amb un to dinàmic i proper que traslladen idees, recomanacions i consells i volen fer més fàcil la compra de peix.

Durant l'acte, la subdirectora General de Pesca i Agricultura, Itziar Segarra, ha afirmat que "manca relleu generacional al sector pesquer" però que també hi falta "consum de peix". Per la seva banda, el president del GALP, Pere Estradera, ha assegurat que estan abocats amb el sector pesques i que tenen "una clara voluntat que el jovent s'hi acosti". El rector de la UdG, Quim Salvi, ha manifestat que "a la peixateria s’hi ha d’anar amb la ment oberta i disposat a la descoberta perquè sempre s’hi poden trobar coses noves i diferents".