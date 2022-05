Els alumnes de primer i segon de l'escola Camins de Banyoles representen aquest dijous i divendres les funcions de l'espectacle de titelles que han creat al llarg del segon i tercer trimestre. Per fer-ho, l'escola ha instal·lat una carpa de circ al pati i a dins s'hi ha anat posant tots els elements necessaris per fer l'espectacle. Els alumnes, professors i les famílies han participat al llarg del procés creatiu ja sigui posant veu als personatges, dissenyant l'argument, fent l'atrezzo o acompanyant l'espectacle musicalment. En les funcions que es fan exclusivament per a alumnes del centre, cada infant té una funció que va des de ser actor fins a tècnic de llum o de so.

L'escola Camins de Banyoles ultima aquests dies la segona edició del projecte Ortiga. Ho fa amb l'estrena de l'espectacle de titelles que els alumnes han estat treballant durant tot el segon i tercer trimestre. La directora de l'escola, Isabel Vilagran, explica que aquest projecte crea "una història des de zero" de la mà dels alumnes de primer i segon de primària i amb la col·laboració dels mestres, les famílies i els treballadors d'administració i serveis del centre.

Això vol dir que no hi ha cap referència de personatge ni d'argument i que són els alumnes qui van escollint com evoluciona la trama d'aquest espectacle. Però més enllà de pensar l'argument, aquest projecte també té en compte molts altres àmbits de la creació dramatúrgica. I és que tota història necessita vestuari, atrezzo, música, llum i so abans de portar-lo a escena.

En Nel, un tècnic de llums i so

Per això els alumnes es divideixen en els diferents àmbits de creació que comporta aquesta producció. Un d'ells és Nel Rahola, un alumne de primer que aquest any ha fet de tècnic de so i llums. En Nel, ja sabia què feia un tècnic però ara ho ha posat en pràctica. Segons explica, l'experiència li ha agradat perquè feia "com els que estan a la discoteca i mouen els llums".

Ara, assegura que l'any vinent tornarà a participar tot i que encara no ha decidit si repetirà com a tècnic o prefereix canviar de tasca.

La Isatu fa de protagonista

Una altra alumna que hi ha participat és la Isatu. En aquest cas, la Isatu era una de les protagonistes de l'espectacle i representava a la Júlia. Ella ajudava al seu amic, Fil, a "treure's la vergonya". Al llarg de l'espectacle, però, la Júlia també descobrirà que tot i que ella cregui que mai necessita l'ajuda de ningú, serà en Fil qui la salvi de la piscina de deixalles. "Allà se n'adona que no pot fer-ho tot sola", explica la Isatu.

Per preparar-se el paper, la Isatu explica que dos persones que formen la companyia de titelles Ortiga els anaven a buscar per practicar el personatge, conjuntament a altres companys que també feien d'actors.

Assessorament professional

La directora de l'escola, Isabel Vilagran, ha detallat que durant tot el procés del projecte Ortiga han tingut assessorament professional per tirar endavant l'espectacle. Es tracta dels membres de la companyia de titelles Ortiga que han participat activament en l'espectacle donant idees i empenta en el projecte. A més, també han rebut la visita de la dramaturga Clàudia Cedó. Això ha fet que els alumnes veiessin "el valor" que té el projecte perquè han pogut conèixer el punt de vista professional.

I a l'hora de posar-lo en escena, el centre ha decidit fer-ho en un entorn "familiar" com és el pati de l'escola. Per fer-ho, han instal·lat una carpa amb grades a l'interior pel públic i també un punt de venda d'entrades.

Al llarg del dijous i divendres fan les funcions per als alumnes de l'escola Camins. Abans d'entrar, els revisors (que són dos alumnes) comproven que l'entrada sigui vàlida i els fan passar. A dins els espera un decorat que aglutina mobles i trastos vells. I en un lateral hi ha alguns dels alumnes que afinen els instruments. Dos pares hi ajuden tocant la guitarra i el violoncel amb melodies que acompanyaran l'espectacle.

En Nel controla que els instruments sonin a l'hora i que les llums projectin la llum que toca i quan tot està a punt, comença l'espectacle que combina titelles i l'actuació de quatre alumnes. El final satisfà i molt al públic que no para d'aplaudir. Els alumnes saluden contents del resultat final després de mesos de feina.

La directora de l'escola afirma que aquest projecte dona als infants competències curriculars en molts àmbits diferents com ara la llengua (en l'escriptura de guions), la plàstica (en el disseny de vestuari i escenografia), la música (amb l'acompanyament) o les matemàtiques.