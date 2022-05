La Generalitat ha activat una operació per anticipar el final de la concessió de l'Eix Transversal. El Govern ha comunicat ja la seva intenció a l'empresa concessionària, Cedinsa, participada pel grup francès Vauban. Segons expliquen fonts del Departament d'Economia a l'ACN, finalitzar el contracte aquest any permetrà estalviar 800 milions en divuit anys, que és el període que quedava de vincle amb la concessionària. "És l'operació econòmica i financera d'estalvi més important dels darrers deu anys", argumenten des del Govern. L'objectiu de la conselleria de Jaume Giró és aprofitar la "finestra d'oportunitat" que contempla el contracte amb Cedinsa per aquest 2022 amb recursos del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) o amb un crèdit bancari.

El contracte de concessió de l'Eix Tranversal, que transita entre Cervera i Caldes de Malavella, va adjudicar-se el mes de juny de 2007 i es va modificar el 2010. En el seu plec de clàusules s'hi preveuen tres dates en què la Generalitat té la possibilitat de trencar "unilateralment i sense justificació" la concessió, previ pagament d'un denominat "preu de reversió".

Segons apunten des del Govern, les dates per fer efectiva aquesta resolució anticipada, que no suposaria cap penalització, coincideixen amb els anys 2017, 2022 i 2027. Fa cinc anys, ja es va intentar posar fi a aquesta concessió viària, finançada a través d'un peatge a l'ombra. En aquella ocasió, no es va poder fer efectiva la intenció de l'Executiu, de manera que ara es vol tornar a intentar.

Encara que en un primer moment l'operació es farà amb tresoreria pròpia, el Departament d'Economia i Hisenda va sol·licitar al Ministeri d'Hisenda finançar la iniciativa a través del sistema bancari, opció acceptada al Consell de Ministres del 8 de març. Tot seguit, la Generalitat va difondre una petició d'ofertes a la que hi ha acudit dues entitats.

En paral·lel, l'Executiu ha sol·licitat finançar la iniciativa a través del FLA 2021. Segons fonts del Departament d'Economia, aquesta opció ha sigut acceptada de forma "verbal" pel govern central, però esperen rebre aviat una autorització formal. Fer front al final anticipat de la concessió a través del FLA permetria a la Generalitat reduir el cost de l'operació, ja que l'interès mitjà d'aquest mecanisme el 2021 era del 0,10%, per sota del que costaria finançar-se al sistema bancari ordinari.

La gestió de l'Eix Transversal seria responsabilitat del Departament de Vicepresidència des de l'1 de gener del 2023

Des del Departament d'Economia donen per fet que Cedinsa litigarà per evitar el final de la concessió de la C25, malgrat això, defensen la "solidesa de l'operació". "El contracte és molt clar", apunta l'equip del conseller Giró. Tanmateix, afirmen que aquesta iniciativa ja compta amb l'aval dels equips jurídics dels departaments d'Economia i de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori i té, a més, dictàmens independents favorables de l’Airef i dels despatxos Garrigues i Roca Junyent.

Si finalment s'aplica el final de la concessió, la gestió de l'Eix Transversal seria responsabilitat del Departament de Vicepresidència des de l'1 de gener del 2023. Descomptant el que costaria fer-ne el manteniment, l'operació suposaria un estalvi net de més de 800 milions en divuit anys. El Govern no descarta revisar la viabilitat de liquidar altres contractes de concessió que també disposin de clàusules de rescissió, encara que, ara per ara, no hi ha més operacions similars en cartera, apunten.