L’anunci d’inversions en prevenció d’incendis a les comarques de Girona es va fer ahir en una visita al sector sud de les Guilleries, a la comarca de la Selva. Es tracta d’una zona que històricament ha estat afectada per incendis forestals (un a Massanes el 1973, un altre a Lloret de Mar el 1979, un a Riudarenes el 1994 o un altra a Maçanet el 2003).

Per preserva la zona, s’ha creat un projecte específic per aquesta zona en què es preveuen les infraestructures bàsiques per prevenir els incendis. En aquest document es fixa una xarxa viària, punts d’aigua i la identificació de punts estratègics. En general afecta unes 28.000 hectàrees de diferents municipis, com ara Sant Feliu de Buixalleu, Arbúcies, Riudarenes, Massanes o Santa Coloma de Farners.

El projecte específic el va impulsar la Federació d’ADF de la Selva i es va redactar de forma consensuada amb el Govern, els Bombers, els cossos d’ADF i les administracions locals. Amb aquest document s’han posat les bases per actuar en la zona. El Departament d’Acció Climàtica ha finalitzat aquest 2022 l’adequació d’un camí de 8 km a la zona de Can Fornaca de Riudarenes que ha costat 65.000 euros.

Per la seva banda, les ADF han fet altres inversions en millores de camins i dipòsits d’aigua, l’últim d’ells un de Can Martí al costat de Can Fornaca. Segons el president de la Federació d’ADF de la Selva, Josep Rius, amb aquestes inversions fetes el 2022 la xarxa bàsica de camins «queda coberta» i fa que la comarca estigui preparada per afrontar futurs incendis forestals.