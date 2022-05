Organitzacions empresarials de Girona, l’Alt Pirineu i Aran, i Lleida s’han unit per donar suport als Jocs d’hivern 2030. Sota el lema «Per un impuls al Pirineu, diem SÍ», van donar ahir l’inici a un seguit d’accions per defensar el projecte olímpic. El president de la Federació d’Hostaleria de la Cerdanya, Francesc Armengol, va demanar al Govern que si l’Aragó «no vol tenir uns Jocs amb Catalunya» tiri endavant la candidatura en solitari. El seu homòleg a Lleida, Josep Castellarnau, va aputnar que els Jocs dinamitzaran econòmicament les comarques de muntanya. Al manifest s’hi han adherit les cambres de comerç de Girona i Lleida, Pimec Lleida, la COELL, l’ACEM, i l’Associació Càmpings de Lleida.

Totes les organitzacions i entitats implicades en aquesta campanya donen suport a la celebració d’aquest esdeveniment esportiu olímpic i paralímpic, perquè, ho veuen «necessari pel Pirineu i la gent». L’objectiu d’aquesta plataforma és fer una defensa de la possible organització d’uns JJOO al Pirineu «amb condicions de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental».

Castellarnau va dir que el sector «no pot deixar de fer sentir la seva veu en defensa del Pirineu». El president dels hotelers lleidatans va manifestar que s’ha d’aprofitar l’altaveu que seran els Jocs per «posicionar a escala mundial els Pirineus». També va afirmar que aquesta candidatura ha de ser un detonant per rebre inversions en aquells àmbits en els quals s’arrosseguen dèficits des de fa temps, com ara les comunicacions i telecomunicacions.

Aquest conglomerat d’entitats aposten decididament pel «sí» i només demanen al Govern estar informats. El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, es va expressar en la mateixa línia i va dir que els Jocs han de ser una «oportunitat pel territori i han d’ajudar a posicionar el Pirineu al món». Així, veu aquest projecte com un «benefici clar» per reactivar l’economia, crear empreses i atraure inversions.

El president d’ACEM, Aureli Bisbe, va sentenciar que els Jocs d’hivern són «una oportunitat que no es pot perdre». La importància en l’àmbit esportiu per ell «és indiscutible» i econòmicament ha de servir, va dir, per «avançar inversions» que ja s’haurien hagut de fer en comunicacions o telecomunicacions. Bisbe va parlar també de la possibilitat de fer proves pilot vinculades amb la sostenibilitat com circular sense emissions.

Els sector empresarial creu que els Jocs poden afavorir, com ja s’ha pogut experimentar, que joves del territori puguin «esdevenir esportistes d’elit, fita sempre difícil d’assolir».

Pel president de l’empresariat de la Cerdanya, Francesc Armengol, la candidatura dels JJOO ha de ser un projecte «il·lusionador» pel Pirineu i que no es pot «rebutjar» aquesta oportunitat. A mes, va afirmar que és indiscutible que ha de ser «un projecte sostenible».

«Per un impuls al Pirineu. Diem sí» confia anar sumant adhesions d’altres entitats i organitzacions amb l’objectiu d’anar estenent el missatge arreu del país, però sobretot del Pirineu, va sentenciar Castellarnau.