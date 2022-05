Recuperar tradicions. El Festival Terra de Mar fa quinze anys que vetlla per recuperar les tradicions marítimes i apropar-les al gran públic. L’edició d’enguany va dedicada a les embarcacions d’excursionisme turístic, els anomenats «Cruceros», que es van posar de moda entre els anys 50 i 70 i que aquest cap de setmana ha tornat a agrupar una gran afluència de públic que ha gaudit del mar i el bon temps.

La paraula «festival» ens transporta directament davant un gran escenari amb música en directe i una calor enganxosa que ens asfixia mentre aguantem un got de birra freda a la mà i estem envoltats de centenars de persones. Però n’hi ha que es desmarquen de la massificació (i, sobretot, de la música) per apropar-nos de veritat al territori i al patrimoni cultural de casa nostra, un dels únics festivals marítims de Catalunya. Es tracta del festival marí Terra de Mar de Palamós, organitzat pel Museu de la Pesca i l’Ajuntament, que se celebra aquest cap de setmana. Enguany s’arriba a la seva quinzena edició, dedicada a rememorar els orígens de l’excursionisme marítim de la Costa Brava, és a dir, dels «cruceros».

L’arribada de turistes al litoral català entre els anys 50 i els 70, va posar de moda les excursions pel mar a bord dels «Cruceros», que res tenen a veure amb els grans vaixells de més de deu pisos i parcs aquàtics d’avui en dia, si no que més aviat eren unes barques petites amb uns quants bancs per a poder seure i contemplar la Costa Brava des de l’aigua. Per primera vegada, la gent podia veure des del mar com lluïa la nostra costa, ja que fins aleshores només ho havien pogut gaudir els pescadors o famílies adinerades que tenien vaixells.

Així doncs, des de fa quinze anys el festival Terra de Mar vetlla per recuperar tradicions marítimes, i aquest any ha estat el torn de les embarcacions, que poden fer tres rutes diferents: o bé anar cap a llevant i visitar les illes formiga, o bé fer un viatge lúdic per poder veure el fons marí gràcies al terra de vidre de l’embarcació, o bé anar cap al sud en direcció Platja d’Aro per visitar la costa, tal com explica Raül Mata, tècnic de Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós i coordinador del festival. Al mateix moment, les rutes marítimes van acompanyades d’una extensa programació d’activitats lúdiques infantils, jocs i una sessió de recollida i classificació de residus per a tots els públics.

Així, entre dissabte i diumenge el moll del Port de Palamós es converteix en l’epicentre de l’activitat marinera de la Costa Brava, reunint milers de visitants, «una conversió festiva, ja que la resta d’any el Port té altres usos més comercials», assenyala Mata. Un èxit que també ha sigut donat pel «temps excepcionalment bo» que ha fet aquest cap de setmana, tenint en compte que «per aquestes dates sempre es pateix fins a l’últim moment per la previsió de pluja o vent», i que ha permès que «l’afluència de gent sigui brutal», afegia Mata.