La policia local de Ripoll ha incorporat a l’equipament dels seus agents, càmeres personals per enregistrar tota la seva jornada de treball. Aquest equipament tecnològic es pot portar a l’uniforme, però també als diferents vehicles o en les unitats canines. La intenció de l’Ajuntament és «salvaguardar la seguretat del cos policial i la dels veïns i veïnes» amb una prova imparcial i objectiva de les actuacions policials, tot i que només apunta que «podrà ser utilitzada com a prova davant de la justícia» segons el protocol del reglament de la Policia Local que es va aprovar el mes de març.

La possibilitat d’introduir les càmeres en l’equipament policial va traslladar-se al ple municipal de Ripoll arran de la polèmica generada per l’actuació d’un agent durant el confinament nocturn del març de 2021, on va ser enregistrat per un veí anònim mentre donava cops de porra a un home que era al carrer més tard de les onze de la nit. Aquella acció va generar acusacions de racisme envers la Policia Local, i l’obertura d’un informe intern.

Amb aquests parells es vol «salvaguardar la seguretat del cos policial i la de la ciutadania» amb l’objectiu de tenir una prova «imparcial i objectiva» de les actuacions policials.

Tot el material enregistrat es guardarà en un ordinador no connectat a xarxa i les imatges enregistrades podran ser utilitzades com a prova. Una de les finalitats prioritàries de la Policia Local, assegura el consistori, és la millora de la seguretat ciutadana i, per aquest motiu, s’incorporaran noves eines tecnològiques i recursos.

Recentment, altres ajuntaments giornins, com el de La Jonquera o el de Begur, també han adquirit càmeres corporals per als agents de les respectives policies locals.