Narcís Llinàs serà el candidat de Junts a Llagostera en les eleccions municipals del maig de l’any vinent. Llinàs, que va ser escollit per unanimitat en l’assemblea d’afiliats que es va fer aquest dijous al vespre, veu «necessari» fer un tomb en la gestió del municipi, per tal de «recuperar la millor cara de Llagostera».

El candidat, de 52 anys, és empresari, i va ser regidor de 1995 a 1999 i de 2003 a 2007. En aquests mandats va ser responsable d’Urbanisme i Brigada Municipal. Actiu col·laborador de diverses entitats del municipi, Llinàs liderarà el projecte que té com a objectiu «posar al dia Llagostera després d’uns anys d’inacció». L’alcaldable farà tàndem amb Pilar Aliu, que va encapçalar la candidatura de la formació, la força més votada, en les municipals del 2019.

D’altra banda, el director del centre cultural Les Bernardes, Robert Fàbregas serà el candidat de Junts a Salt. Va ser escollit en una assemblea on tal com va avançar Diari de Girona no hi va haver oposició, i ha estat ratificat pel partit. Accepta l’encàrrec de liderar la candidatura de Junts amb la «convicció que treballarem intensament per millorar el poble, la qualitat de vida dels nostres veïns i donar-los més i millors oportunitats». Encapçala un equip «amb il·lusió i ganes de transformar el municipi».