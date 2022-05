Distingeixen 16 bombers gironins per salvaments i rescats «in extremis»

Aquesta setmana s’han entregat les Medalles d’Honor i les Distincions per serveis excepcionals als membres del Cos de Bombers de la Generalitat. S’han premiat als efectius per fets viscuts entre els anys 2020 i 2021 ja que la pandèmia va fer suspendre la festa patronal que es fa el març els últims dos anys i fins i tot, la d’enguany s’havia hagut d’aplaçar.

En total, es van lliurar 32 distincions per serveis especials, entre felicitacions, mencions honorífiques i medalles d’argent. N’hi ha cinc que van recaure en 16 bombers de parcs gironins.

Són per quatre per actuacions realitzades el 2020 i una pel 2021. Es tracta de salvament i rescats in extremis que van protagonitzar aquests efectius d’emergències. En tots els casos, els guardonats van rebre una felicitació.

Els primers cas és el de tres efectius dels parcs d’Olot i Amer que van treballar en el rescat, in extremis d’una dona que, durant el temporal Glòria del gener del 2020, havia quedat atrapada a dins de casa seva amb aigua fins al coll.

Un altre servei relacionat amb una situació aquàtica, és el que van protagonitzar tres bombers de Ripoll. Se’ls ha atorgat aquest reconeixement per «les difícils tasques» de rescat d’un cotxe precipitat al canal, que estava aturat en una reixa. Després d’extreure’n la seva conductora, van realitzar les tasques de reanimació. Tot i això, malauradament la dona va morir a conseqüència de les ferides que havia patit.

Una altra actuació meritòria que ha acabat amb un guardó és un rescat que van fer efectius dels parcs de Roses i Figueres. Va ser «complicat» asseguren des del cos, sobretot per les tasques en despenjar una persona d’un edifici però també, per les posteriors maniobres de reanimació, les quals van acabar amb èxit.

També el 2020, dos bombers del parc de Girona van salvar dues persones al riu Ter que estaven en una petita illa del mig del corrent del riu. Els efectius, que han rebut una felicitació, es van lligar amb cordes i van realitzar el salvament tot i el fort corrent de l’aigua.

Hi ha molts salvaments en medis naturals però també ha valgut el reconeixement, en aquest cas per cinc bombers de Figueres un d’urbà i en unes circumstàncies realment extremes.

Nena inconscient atrapada

Els cinc bombers van rescatar una nena de 7 anys que es trobava inconscient i atrapada entre el fons del forat d’un ascensor i la seva cabina. Dos dels caporals, un d’ells també és infermer, es va introduir pel petit forat, havent-se de treure tot l’equip de protecció individual per poder-hi accedir. Gràcies a les seves maniobres, van estabilitzar la nena i la van immobilitzar per poder-ne fer el rescat pel mateix forat d’entrada.

A banda d’aquestes felicitacions, també es van lliurar aquest dijous les Medalles d’Honor d’Or a bombers que han complert 30 anys d’antiguitat en el moment de jubilar-se, o 35 en actiu. En total se’n van lliurar 76 i d’aquestes, 13 van recaure a bombers que treballen en parcs gironins.

Durant l’acte presidit pel conseller d’Interior i celebrat a a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) també es van entregar d’altres guardons.