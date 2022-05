Finalment, ja no es podrà accedir a la Caseta d’en Jordana, a Ripoll. Els quatre incendis provocats que en les últimes setmanes han afectat el mas de la Caseta d’en Jordana i la presència d’una persona que n’havia forçat la porta d’entrada, ha motivat diverses accions per acabar amb aquests incidents. La porta d’entrada de la casa de titularitat municipal ha estat tapiada, i les construccions annexes a la casa han estat aterrats, tal com havien declarat l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, i el regidor de l’Àrea de Serveis al Territori, Joaquim Colomer.

Operaris d’una empresa de construcció enllestien dimecres el condicionament entorn de la caseta mentre que treballadors de jardineria feien tasques de manteniment a l’entorn, encara que aquest any la tradicional Tornaboda que s’havia fet a la font d’en Jordana s’ha programat a la veïna font del Tòtil. Addicionalment, durant aquests últims anys, l’entorn de la Caseta d’en Jordana també ha estat escenari de diferents trobades nocturnes de joves, coincidint amb el tancament de l’oci nocturn per la pandèmia. L’edifici està deshabitat des de fa quatre anys, i té problemes estructurals que requereixen el seu apuntalament.