Els MIR a Girona perden un 10% de poder adquisitiu en els últims catorze anys

La davallada dels salaris i l’augment de la inflació entre el gener de 2009 i el març d’enguany, ha provocat que els facultatius residents a Girona i a la resta de Catalunya hagin perdut un 10% de poder adquisitiu de mitjana en els últims catorze anys.

Així queda recollit a l’últim informe elaborat pel centre d’estudis del Sindicat Mèdic de Granada sobre Retribucions dels Facultatius Residents a Espanya l’abril de 2022 i les retallades des de l’any 2009, en què fa una comparativa per comunitats autònomes sobre els salaris d’aquests professionals.

La diferència és més gran a mesura que avança el curs de residència. És a dir, un resident de primer any cobra un 8,7% menys, mentre que un sanitari de cinquè any, arriba a cobrar un 10,4% menys. Els percentatges es tradueixen en imports que van des dels 1.643 als 2.653 euros anuals perduts. Tot i la davallada, el percentatge se situa per sota de la mitjana d’Espanya, que és del 18,6%. La pèrdua més elevada, del 24,7%, correspon a La Rioja, Castella-la Manxa i Astúries, on els facultatius de primer any arriben a cobrar fins a 4.000 euros menys. La situació s’agreuja en el cas de Castella-la Manxa, on els residents de cinquè any cobren 5.585 euros menys. Si ens fixem en l’import econòmic, en comptes del percentatge, Ceuta i Melilla són les zones més afectades, amb 7.000 euros menys.

Per altra banda, la comunitat autònoma que ha notat menys la davallada és Madrid, amb un 7,2% menys de poder adquisitiu en el cas dels residents de primer any, i un 9,9% en els de cinquè.

L’estudi del Sindicat Mèdic de Granada pretén conèixer les diferències retributives l’any 2022 dels facultatius residents, entre els quals hi ha metges, farmacèutics, biòlegs, químics, psicòlegs i físics, dels disset serveis de salut d’Espanya i l’INGESA, de Ceuta i Melilla. En el document es comparen cadascun dels anys que componen la residència i els diferents conceptes retributius, partint de la hipòtesi que fan una guàrdia setmanal (sovint són més), fet que suposa aproximadament 80 hores mensuals.

En el cas del sou actual, a Catalunya es troba per sobre de la mitjana espanyola, tot i que està per sota de comunitats com Canàries, Madrid i Ceuta i Melilla.

En definitiva, tot i la dificultat de càlcul, el sindicat denuncia que les retribucions són «molt baixes» tenint en compte «el nivell d’exigència». També lamenten les diferències entre serveis de salut, les retallades progressives i els augments lineals insuficients.

«Manca de transparència»

Martín Quintana, metge resident a l’hospital Trueta, lamenta la davallada salarial, «una realitat que s’està produint entre els més joves a diversos àmbits professionals». Respecte a les dades publicades pel sindicat, concreta que a Catalunya «falta transparència» a l’hora de publicar les retribucions dels MIR, ja que «hi ha diferència entre els sous a l’Institut Català de la Salut i hospitals comarcals».

Finalment, valora positivament que Salut doni incentius als nous residents que escullin l’especialitat d’atenció primària, ja que es tracta «d’un dels pilars del sistema», però considera que aquestes retribucions haurien de ser «graduals» i «no només accions puntuals» per evitar «desigualtats entre especialitats», conclou Quintana.