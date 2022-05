El Consell Comarcal del Pla de l'Estany impulsarà que la majoria de municipis de la comarca tinguin una recollida de residus porta a porta a partir del juny. Des del 2018 aquest sistema ja està en una part de Camós i al municipi de Porqueres. Ara, a partir del juny s'hi sumarà la part que queda de Camós i quatre municipis més. A més, a les zones on ara ja s'aplicava aquest model de recollida es canviaran els horaris per harmonitzar-los amb la resta de la comarca. L'objectiu del canvi en el sistema de recollida és augmentar el percentatge de separació de residus, que al Pla de l'Estany s'ha estancat al 44%. Durant les dues primeres setmanes de maig s'han fet diverses xerrades informatives per explicar el funcionament i resoldre dubtes.