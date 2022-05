La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, creu que el projecte «forma part del pacte d’estabilitat pel retorn a l’autonomisme» i lamenta que els «elements d’espanyolització seran molt potents». Així, veu un error promoure els Jocs «en un context de repressió política», tenint en compte que són els comitès olímpics dels estats els que els organitzen. A més, va dir que amb aquests «grans esdeveniments» es busca la «residualització de l’economia catalana» i que, per tant, aquest projecte no ajuda ni des del punt de vista econòmic, ni social ni mediambiental. La presidenta de la CUP, Dolors Sabater, per la seva banda, va demanar la retirada «urgent» del projecte per «insostenible».