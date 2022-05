El proper 1 de juny Thomas Bach tenia previst visitar Barcelona. Però el viatge del president del Comitè Olímpic Internacional no es produirà si abans de divendres no hi ha un acord perquè la capital catalana pugui presentar la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern. 10 mesos després que Pere Aragonès enviés la carta oficial al COE per optar als Jocs, segueix sense haver-hi acord entre Catalunya i l’Aragó. No havien passat ni 48 hores de la missiva d’Aragonés quan el president d’Aragó, Javier Lambán, va anunciar la ruptura per una confiança «inexistent» amb Catalunya per «deslleialtat». El nom de la candidatura i on es faran le cerimònies d’obertura i cloenda es van deixar pel final. Sis reunions van servir per repartir proves. L’1 d’abril es va validar la proposta acorda per la Comissió Tècnica. Lambán se’n va desmarcar perquè no podia acceptar «per dignitat» les 54 proves a l’Aragó i 42 a Catalunya. Van moure més proves a l’Aragó que no va acceptar. Fonts del Govern apunten que si no hi ha acord, demanaran al COE , que abans de perdre els Jocs, es torni a plantejar una candidatura en solitari per Catalunya que amb els criteris que fixa el COI, però, necessita proves fora del territori o construir equipaments.