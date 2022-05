L’ús de mascaretes en interiors va deixar de ser obligatori a tota Espanya el passat 20 d’abril. Els escolars van quedar alliberats de portar el tapaboques a les aules. A Catalunya, el Departament d’Educació va aplicar la mesura un dia abans a les escoles i ja va deixar de comptabilitzar casos als centres educatius. Del protocol oficial va decaure l’obligació de portar aquesta peça, però no la resta de mesures que han estat vigents a les escoles durant aquests dos anys de pandèmia, com els grups bombolla, les entrades escalonades, les restriccions d’accés a l’escola per a les famílies i la recomanació de ventilar les aules i de seguir amb la higiene de mans.

L’associació que agrupa famílies d’escoles públiques, AFFAC, ha denunciat aquesta situació que considera anòmala i porta setmanes demanant a la conselleria que es recuperi la normalitat i presencialitat total. O en tot cas, que ho especifiqui i aclareixi.

Perquè la realitat és que les escoles actuen segons el seu criteri i, en molts casos, atès el sentit comú. Al web de Salut, l’última actualització és del 28 de març de 2022. Posteriorment, Educació va publicar que la mascareta ja no era obligatòria a les aules i que era recomanable mantenir la higiene de mans i la ventilació. Però cap aclariment sobre la resta de mesures.

Ara, sembla que a aquestes mesures els queden els dies comptats. I no només perquè ja estem gairebé a final de curs, sinó perquè les conselleries de Salut i Educació estan ultimant una actualització que acabarà amb totes elles. Almenys si continuen, que tot apunta que serà així, l’actualització del protocol covid en centres educatius que el Ministeri de Sanitat va aprovar el passat 3 de maig després d’una reunió de la Comissió de Salut, en la qual estan representades totes les autonomies.

En aquest document de Sanitat, titulat Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de covid-19 en centres educatius, s’estableix que els grups de convivència estable ja podran interaccionar entre si també en interiors, excepte al menjador.

També es permet a les famílies accedir tant a espais interiors de l’escola com a l’aire lliure, tant per a l’entrada i sortida de l’alumnat com per a altres activitats. Així mateix, s’autoritzen reunions de tutoria individual amb les famílies en espais interiors ben ventilats.

En les excursions i sortides, el document assenyala que es prioritzaran activitats a l’aire lliure. Per a la celebració d’actes de graduació o de fi de curs, es compliran les mesures de prevenció existents per a esdeveniments culturals en cada comunitat autònoma.

A l’espera que Salut i Educació actualitzin el protocol, les escoles catalanes es guien pel sentit comú. Els Jesuïtes, per exemple, amb vuit centres d’infantil, primària, ESO, batxillerat i FP a Catalunya i gairebé 14.000 alumnes, mantenen totes les mesures de prevenció, excepte les màscares. «No hi ha hagut cap directriu explícita i per tant es continuen aplicant amb sentit comú», assenyalen des de la xarxa d’escoles.