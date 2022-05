Els sinidicats educatius han convocat per avui una vaga parcial, de 8.00 a 10.00 hores, en els centres catalans. La convocatòria forma part de les noves vagues anunciades per les organitzacions per a aquest dimarts i el 25 de maig i el 2 i el 9 de juny contra les «imposicions» de la Conselleria d’Educació de la Generalitat.

Els sindicats les van anunciar després de rebutjar la recuperació d’una hora lectiva el pròxim curs en escoles i no en instituts oferta pel departament, cosa que es va sumar a la negativa a postergar l’avanç de l’inici de curs per part de la Conselleria i va fer impossible un acord. A més d’aquest dimarts, els aturs seran parcials el 2 de juny, amb mobilitzacions en diverses ciutats, i de tot el dia el 25 de maig i el 9 de juny amb manifestacions centralitzades a Barcelona. Els sindicats, en un comunicat unitari difós ahir, van criticar la negociació amb la Conselleria que es va produir en paral·lel a les vagues del passat mes de març, lamentant «les desqualificacions del conseller als docents i les crides dels últims dies als diferents sindicats amb propostes descafeïnades». Asseguren que l’objectiu de l’administració és «trencar la unitat sindical» i han sostingut que el departament es troba en una situació de feblesa.