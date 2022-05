El Museu municipal de la Farmàcia Esteva de Llívia s’integrarà en un projecte que, sota el nom Aromas Itinerarium Salutis, establirà una xarxa científica i cultural europea amb les farmàcies antigues d’Europa. Segons ha anunciat l’Ajuntament, la iniciativa es presentarà al Consell d’Europa i a la Unió Europea en les pròximes setmanes.

Aromas Itinerarium Salutis és un projecte liderat per la Universitat de València (UV). Des de fa sis anys aquest centre docent «estudia i promou treballs de recerca de les farmàcies històriques, no tan sols a l’Estat espanyol sinó que també a altres països europeus, sobretot Itàlia», segons han explicat des del Museu de Llívia. Així, la xarxa de farmàcies històriques que s’aplegaran al projecte «promouran activitats d’investigació, activitats docents i fomentaran la mobilització de la població local». En aquesta línia, la directora del projecte, María Luisa Vázquez de Ágredos, ha explicat que «perseguim generar una consciència col·lectiva a escala europea de la importància d’aquest patrimoni històric i preservar-lo». Per la seva banda, el director del Museu, Gerard Cunill, ha argumentat que la participació del Museu de Llívia en aquest projecte comporta, en primer lloc, «poder treballar de forma conjunta amb altres apotecaries i farmàcies d’Europa, aprofitant els projectes de tothom per museïtzar i per fer recerca. Després, fa que ens posem en el panorama europeu i, finalment, ens obliga a regenerar el nostre discurs museogràfic i continguts, més moderns i adaptats a les necessitats que té avui el públic». La iniciativa ja té el suport d’institucions de Portugal, Suïssa, Itàlia, Romania, Croàcia i Espanya.

El lideratge de la Universitat de València en el projecte permet realitzar un treball d’estudi sobre les farmàcies i els seus elements patrimonials que deriva en l’obtenció de dades i analítiques, aconseguides gràcies a la utilització de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial, segons han explicat del Museu de Llívia.

Aquest espai va acollir la setmana passada una jornada tècnica sobre el projecte.