El Consell Comarcal del Ripollès ha rebut una subvenció de 3,5 milions d'euros dels fons europeus Next Generation per transformar i revitalitzar l'activitat turística. Segons informa l'ens comarcal, l'objectiu és convertir la comarca en un referent en turisme sostenible, transformador i integrat, i que això serveixi per rellançar l'economia del territori i fixar població. Alguns dels projectes en què es destinaran més pressupost són la creació d'una àrea d'autocaravanes per a escaladors i senderistes a Gombrèn; la creació d'un eix verd a Sant Pau de Segúries; la interconnexió de les tres vies verdes que conflueixen a Ripoll; o la construcció d'un aparcament dissuasiu a Camprodon.

El projecte que ha presentat el Ripollès forma part dels Plans de sostenibilitat turística en destinacions dels fons Next Generation i fa èmfasi en l'auge del turisme conscient i responsables amb el territori. Des del Consell Comarcal asseguren que la voluntat és convertir el Ripollès en un referent com a destinació d'excel·lència en turisme de natura actiu. El projecte es concreta en un total de 17 accions.