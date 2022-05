L'Ajuntament de Campdevànol convertirà les antigues escoles Coll i Bardolet en un alberg municipal. L'edifici, en desús des del 2019 pel trasllat a la nova escola a Can Ribalaigua, està en bon estat però caldrà fer-li un "rentat de cara" per acollir visitants. L'avantprojecte preveu una capacitat per a 50 persones, reconvertir l'actual pati de 2.000 m2 en una plaça oberta i garantir la seva sostenibilitat energètica amb plaques solars i una nova "pell" més aïllant. L'alcaldessa, Dolors Costa, subratlla que aquest nou espai busca cobrir l'augment de la demanda turística dels últims anys i avançar en la desestacionalització. Per implicar els veïns, el 28 de maig es farà una consulta amb tres preguntes sobre detalls del projecte.

El futur alberg municipal a Campdevànol ja té avantprojecte. Aquest dimecres s'han presentat els detalls del que ha de ser, segons l'alcaldessa, un espai estratègic per cobrir l'augment de la demanda d'allotjament al municipi. Dolors Costa ha remarcat que en els últims anys ha guanyat força el turisme dels gorgs, tant a l'estiu com a l'hivern quan es glacen, juntament amb altres perfils relacionats amb les activitats de muntanya, com l'escalada i el ciclisme. L'obertura de nous trams de via verda i el futur Bike Park també faran augmentar la demanda. "Volem ser un campament base per a tots ells", ha afirmat l'alcaldessa, que també ha posat l'accent en la necessitat de seguir avançant en la desestacionalització.

Pel que fa als terminis, l'Ajuntament vol que es pugi obrir el més aviat possible, però abans cal fer-hi les millores que es preveu que durin uns dotze mesos. El següent pas serà tenir enllestit el projecte executiu. El cost total no s'ha donat a conèixer. El consistori ja ha presentat el projecte a diferents convocatòries d'ajuts, com ara fons Next Generation, per aconseguir finançament i reduir així l'aportació municipal. També es preveu fer un concurs púbic per a la gestió de l'alberg.

Un edifici sostenible i amb capacitat per a 50 persones

L'edifici està en bon estat i les obres se centraran en fer una "neteja de cara" i l'eliminació d'elements de l'exterior, segons ha detallat l'arquitecte Josep Nel·lo. Concretament, es preveu retirar les parets que fan de tancament a l'exterior per convertir els més de 2.000 m2 de pati en una gran plaça pública. A l'exterior també es col·locaran dues pèrgoles. Pel que fa a l'edifici, a la planta de baix de prop de 400 m2 s'hi faran els espais comuns mentre que a la primera planta amb 351 m2 hi haurà les habitacions, els banys i les dutxes. També es preveu una aula TIC i un nou espai que servirà de taller de bicicletes per als usuaris de l'alberg.

Les millores també preveuen la instal·lació de plaques solars amb la modificació del teulat, actualment a quatre aigües, i una "segona pell" de fusta a la façana de l'edifici que milloraran el seu aïllament.

Una consulta per conèixer l'opinió dels veins

El pròxim 28 de maig es farà una consulta on els veïns podran respondre tres preguntes que encara no s'han donat a conèixer. L'alcaldessa ha remarcat que la idea és que puguin fer aportacions per "millorar" el projecte i que el que es decideixi serà vinculant. Tampoc ha descartat que una de les preguntes sigui si es bateja amb el nom de l'1-O atès que va ser el lloc on els veïns van votar durant el referèndum per la independència.