El projecte RBDCOV ha començat l'assaig clínic de la tercera fase de la vacuna contra la covid-19 per a persones immunocompromeses. L'assaig determinarà si una dosi addicional de la vacuna pot generar una resposta immunitària en les persones que tenen trastorns del sistema, com ara immunodeficiències o que rebin tractaments immunosupressors. Per això buscaran si la vacuna pot reactivar o generar una nova resposta immunitària contra el virus. En aquest assaig hi participaran unes 400 persones de tres hospitals d'Espanya i tres més de Turquia. Un dels centres que hi participa dins de l'Estat és l'IDIBGI que administrarà la vacuna a un centenar de persones a l'hospital Josep Trueta de Girona.

El 9 de maig l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va autoritzar la tercera fase de l'assaig clínic de la vacuna d'HIPRA contra la covid-19 en casos de persones immunocompromeses. Son pacients que tenen immunodeficiències com ara persones amb VIH, que han rebut un transplantament de ronyó o que pateixen malalties renals. També s'hi inclouen pacients en programes de diàlisi o que reben tractament amb Rituximab (un medicament que es fa servir per tractar malalties autoimmunes). La comercialització de la vacuna d'Hipra ja té data: a finals de maig o principis de juny L'assaig està liderat per la farmacèutica HIPRA i es porta a terme dins del projecte RBDCOV, que està finançat amb fons europeus i inclou estudis clínics amb infants i adolescents. De fet, aquest projecte és un dels onze seleccions per reforçar els assaigs clínics de la nova vacuna per crear vincles amb altres iniciatives europees. En aquest assaig clínic hi participaran unes 400 persones voluntàries de sis centres sanitaris. Tres hospitals seran de l'Estat i tres més de Turquia. A Girona, a l'assaig hi participarà l'IDIBGI i administrarà una dosi de la vacuna a un centenar de voluntaris a l'hospital Josep Trueta de Girona. Properament es citarà a les persones seleccionades per aquest assaig per administrar-los la vacuna. Hipra rep una ajuda de 15 milions d'euros per fer un assaig clínic de la vacuna contra la covid-19 Amb aquesta dosi es vol estudiar si la vacuna és capaç de reactivar o generar altra vegada una resposta immunitària contra la covid-19 en aquelles persones que tenen un sistema immunitari dèbil. A més també s'estudiarà la seguretat de la nova vacuna i si aquesta és capaç de perllongar l'efecte dels vaccins que els participants han rebut anteriorment. En paral·lel, HIPRA manté l'esperança de rebre l'autorització de comercialització de la vacuna en properament i per això l'empresa ja està preparada a nivell de producció per tenir la vacuna disponible d'aquí a uns dies.