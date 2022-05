Ahir es van celebrar diversos actes en punts de la província per commemorar el Dia Internacional contra l’LGTB-fòbia. A Girona ciutat, l’Espai LGTBI va reunir desenes de persones a la plaça del Vi. Es va fer la lectura de manifest i un minut de silenci per les víctimes de l’LGTBI-fòbia. En altres poblacions, com a Blanes, es va penjar una pancarta reivindicativa a la façana principal de l’edifici consistorial per sensibilitzar la ciutadania i donar suport al col·lectiu.