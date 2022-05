Un gag tragicòmic. Aquesta va ser la fórmula amb la que els docents de l’institut Santiago Sobrequés de Girona van secundar la primera aturada parcial (de vuit a deu del matí), que va donar el tret de sortida a la nova ronda de quatre jornades de mobilitzacions amb les que la comunitat educativa reclama més recursos, menys ràtios, la retirada del nou currículum i la reversió de les retallades.

Però a diferència de les altres convocatòries, en què rius de docents inundaven els carrers de Girona (i la resta de Catalunya), ahir la pilota es va passar als centres educatius. L'institut gironí tenia clar com captar l'atenció dels ciutadans: portar, literalment, una aula al carrer. Les fàcilment identificables taules escolars verdes instal·lades al carrer Joan Reglà tallaven la circulació. I una pancarta feia d'avís per a navegants: «Stop. Classe en procés». Uns metres més enllà, una trentena de docents, adoptant el rol d'alumnes d'institut, se sotmetien a un dictat en català (en concret, d'un poema de Maria Mercè Marçal, que va servir també per a reivindicar l’escola en català). «Això s’escriu amb ‘c’ o amb ‘ç’? Quan mirarem una pel·lícula? Ho pots repetir?». Cridòria descontrolada. Se’ls escapava alguna rialla, que intentaven dissimular proclamant un: «Ho penjaràs al classroom?». La professora intentava controlar un galliner que, en qüestió de segons, havia trencat la cadència del dictat. L’esclat d’un timbre va marcar el final de la funció, mentre els professors, encara asseguts a les cadires, recuperaven l'alè i es tornaven a vestir de docents, entonant un «Cambray dimissió» acompanyat de cops de palmell sobre la taula.

El director del centre, Joan Cumeras, va defensar que «hem volgut portar la nostra reivindicació al carrer perquè el conseller d'Educació vegi que el que ens mou és la millora de l'ensenyament públic». I és que la classe oberta, va afirmar, els ha permès «denunciar la manca de diàleg i les mentides contínues de Josep Gonzàlez-Cambray». En aquest sentit, va exigir el cessament «d’una vegada per totes» del titular d’Educació. A la tarda, a més, van convocar una assemblea dirigida a pares i mares per a explicar-los «de primera mà» les reivindicacions dels docents i avui, va afirmar, s’ha convocat un claustre per a «reprovar el conseller Cambray» i instar a ERC a fer «els moviments oportuns per a destituir-lo».

Per la seva banda, els delegats territorials dels sindicats convocants van penjar cartells a la seu de la Generalitat a Girona. El seguiment de la convocatòria a l’institut Santiago Sobrequés, va celebrar Cumeras, va superar el llindar del 50%. Però en el còmput global, el seguiment a les comarques gironines només va ser del 0,81% als centres públics, en una nova onada de mobilitzacions que no comptarà amb cap manifestació a Girona.