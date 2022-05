Les direccions de les escoles seran les encarregades de contractar i gestionar les activitats extraescolars que complementaran la jornada intensiva de setembre, que s’estrenarà per a compensar l’avançament del curs.

Segons va informar ahir El País, els centres educatius rebran la notificació al llarg d’aquesta setmana, però el Departament d’Educació ja ha confirmat aquesta opció perquè «és la forma més senzilla» administrativament. Per la seva banda, les associacions de famílies -que fins ara s’encarregaven de contractar aquests serveis- lementen que se’ls hagi deixat fora.

Segons va poder saber el rotatiu, el Consorci d’Educació de Barcelona, que presideix el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, va enviar fa uns dies una circular als centres educatius barcelonins anunciant que delega en els directors la tasca de contractar l’empresa o entitat que durà a terme les activitats extraescolars. L’escrit, va detallar, especifica que «l’òrgan contractant serà la direcció del centre educatiu» i que posteriorment, el Departament d’Educació farà una transferència al centre amb l’import del contracte. A més, especifica que les escoles podran escollir si utilitzen l’empresa que els gestiona el menjador, les extraescolars o una altra opció, i fixa una ràtio d’1 monitor per cada 16 alumnes. «El Departament no pot enviar diners a les AFAs», justifica Educació, que sosté que es contractaran les empreses que ja ofereixen el servei de manjador «per a donar coherència pedagògica i perquè aquestes entitats ja han estat escollides pel consell escolar del propi centre, on les AFAs hi són presents».

A l’espera de la publicació oficial, el curs escolar arrencarà el 5 de setembre per als alumnes de Primària i el 7, pels de Secundària. Aquí és on entrarà en joc la jornada intensiva, que s’allargarà durant tot el mes de setembre, replicant el model del mes de juny als centres públics: activitat acadèmica de 9 a 13h, espai de menjador fins a les 15.30h i activitats extraescolars durant la darrera hora. En aquest sentit, el Departament d’Educació va anunciar una inversió de 12 milions d’euros per a garantir la gratuïtat d’aquestes activitats per a les famílies.

La concertada, a l’expectativa

L’avançament del calendari, incloent la jornada intensiva al setembre, afectarà tant a les escoles públiques com a les concertades. Però com que aquesta darrera compta amb la sisena hora, alguns equips directius ja avancen que intentaran evitar haver de recórrer a les activitats de lleure.