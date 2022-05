El turisme del Regne Unit recupera posicions a l’aeroport de Girona

Els turistes procedents d’Alemanya, el Regne Unit i Bèlgica són, per aquest ordre, els que més estan utilitzant l’aeorport de Girona en l’arrencada d’aquesta temporada d’estiu, en què les instal·lacions de Vilobí d’Onyar aspiren a recuperar la normalitat després de dos anys molt fluixos a causa de la pandèmia. Tot i que l’aeroport gironí encara es troba lluny de les xifres de 2019, és especialment destacable la recuperació del turisme britànic, que abans de la Covid-19 era el principal usuari de Vilobí però que en els dos darrers anys havia caigut de forma considerable per les restriccions viatgeres del govern britànic, a les quals s’ha sumat el Brexit. No ha estat fins aquest estiu que Jet2 i altres teleoperadors han tornat a treballar amb el mercat britànic, mentre que Ryanair també hi continua operant rutes.

La temporada d’estiu a l’aeroport de Girona va començar a finals de març. Durant els mesos de març i abril, els viatgers procedents d’Alemanya han estat els més nombrosos a l’aeroport de Girona, amb 27.644 persones. Els alemanys també ocupen la primera posició si es mira el total acumulat de l’any. La gran majoria d’aquests viatgers han arribat gràcies a Ryanair, que té vols que connecten Girona amb Düsseldorf Weeze, Frankfurt Hahn, Karlsruhe-Baden Baden, Memminguen (Münic Oest) i Nuremberg. En segon lloc ja es troba el turisme britànic, ja que durant els mesos de març i abril han vingut 25.7400 turistes procedents del Regne Unit. En aquest cas, han pogut venir gràcies a les vuit rutes que Jet2 ha recuperat aquest estiu des de l’aeroport de Girona (Glasgow, Bristol, Birmingham, East Midlands, Leeds, Londres-Stansted, Manchester i Newcastle) i gràcies a les connexions de Ryanair amb Bournemouth, Bristol, Leeds, Londres Stansted i Manchester, a banda de jets privats i altres teleoperadors. Tercer lloc per a Bèlgica Finalment, la tercera posició correspon als turistes procedents de Bèlgica, tot i que aquests es troben ja més enrere, amb 16.647 persones. En aquest cas, els turistes belgues es veuen beneficiats de les rutes de Ryanair amb Brussel·les- Charleroi i Brussel·les- Zaventem, així com el toureoperador TUI, un dels més grans d’Europa. Entre les nacionalitats més presents a l’aeroport en aquest inici d’any també es troben els turistes italians (14.982 persones), procedents de Polònia (12.653 persones), Irlanda (11.567 persones) i Holanda (9.07 persones).